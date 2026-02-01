国際ジャーナリスト・作家の落合信彦 (おちあい・のぶひこ)さんが、2月1日午前 8時8分、老衰のため死去したことが、分かりました。８４歳でした。

小学館の広報室が文書で明らかにしました。

【写真を見る】【 訃報 】落合信彦さん 死去 ８４歳 老衰のため 国際ジャーナリスト・作家として活躍 著書に「男たちのバラード」「アメリカよ！あめりかよ！」など アサヒスーパードライのＣＭにも出演





広報文では「国際ジャーナリスト・作家の落合信彦 (おちあい・のぶひこ)が、2026年2月1日午前 8時8分、老衰のため永眠いたしました (享年84)。ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んでご通知申し上げます。」と、報告。





続けて「故人は長年にわたり、激動する国際情勢やインテリジェンス (諜報)の分野において、独自の視点と綿密な取材に基づく鋭い分析を発信し続けてまいりました。」と、綴りましたそして「その活動は執筆にとどまらず、講演やメディア出演など多岐にわたり、著書の累計発行部数は2,000万部を超えます。世界を舞台に挑戦し続けるその姿勢と骨太な言論は、当時の若者をはじめとする数多くの読者に勇気と多大なる影響を与えました。」と、記しました。広報文では「なお、通夜および葬儀・告別式につきましては、故人の遺志ならびにご遺族の意向により、 近親者のみにて執り行います。誠に勝手ながら、ご弔問、ご香典、ご供花、ご供物の儀は固くご辞退申し上げます。何卒、故人の遺志をご理解いただけますようお願い申し上げます。」と、投稿。続けて「後日、故人を偲ぶ『お別れの会』を執り行う予定です。詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。」と、しています。





【 落合信彦さん プロフィール 】



生年月日: 1942年1月8日



主な著書



「男たちのバラード」（集英社、1979）

「アメリカよ！あめりかよ！」（集英社、1987）

「アメリカの狂気と悲劇」（集英社、1981）

「モサド、その真実」（集英社、1981）

「ただ栄光のためでなく」（集英社、1983）

「二〇三九年の真実（決定版）」（小学館、1993）

「ケネディからの伝言」（小学館、1993）

「ベルリンからの激震」（小学館、1996） など多数

他、アサヒスーパードライのＣＭに出演するなど、多方面で活躍しました。

また、息子はメディアアーティストの落合陽一さんです。



