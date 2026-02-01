「別府大分毎日マラソン」（１日、高崎山うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）

９月開幕の名古屋アジア大会、２８年ロサンゼルス五輪代表選考会を兼ねて行われ、箱根駅伝３連覇の青学大エースで、山上り５区の異次元区間新記録から“シン・山の神”の異名がついた黒田朝日（２１）＝青学大＝が２度目のマラソンに挑戦し、２時間７分３秒で日本人２位の３位となる激走をみせた。ロス五輪に向けたＭＧＣ出場権を獲得した。青学大の先輩、吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）との日本人トップ争いには惜敗したが、不調の中で大きな存在感を見せつけた。

黒田との一問一答は次の通り。

−レースを終えて

「コースの走りやすさで言えば、やっぱり今回走ってみても、やっぱ大阪の方が走りやすいなとは思いました。やっぱり箱根駅伝が終わって、１カ月じゃあちょっと間に合わないなっていうところが、やっぱり正直な感想というかになってくるかなって思っていて。言い訳にするわけではないですけど、本気で駅伝後にマラソンで狙っていくんだとしたら、やっぱり大阪であったりだとか東京っていうところを狙っていく方が合わせやすさはあるんじゃないかなと思うんですけど。今回というか、今年のマラソンチャレンジに関しては、別にそういったところを狙っていたわけでもないので、１つの通過点というか、ここステップにして次につなげれればと思っていたので、今回の結果に関しては特に自分の中では満足していますし、というところかなと思います」

−通過点

「何度か言ってはいると思いますけど実業団入ってからはニューイヤーとマラソン主体でやっていくというところで、やっぱり最終的には世界で戦えるランナー、そこを目指していきたいと思っています。あくまでそこへにつながる一歩だと思っています」

−ロス五輪

「ＭＧＣの出場権も獲得できましたし、チャンスがないわけではないので、狙えるものはしっかり狙っていきたいと思っています」

−今後

「ここからはちょっと長めの休みをいただけるるので同期と卒業旅行に行かせていただけるので。これまでずっと陸上づけでやってきたので最後大学生らしい旅行というか、そういったことができたらなと思っています」