プレミアリーグ第24節リヴァプール対ニューカッスルの一戦が行われ、4-1でホームチームが白星を挙げた。



先制したのはアウェイのニューカッスルだった。右サイドで受けたアンソニー・ゴードンが相手の股を抜くシュートでゴールネットを揺らす。ゴードンはリーグ戦では第15節バーンリー戦以来の得点に。



しかし、ニューカッスルの時間はここまで。41分、43分に立て続けにウーゴ・エキティケに得点が生まれてリヴァプールが逆転。67分にフロリアン・ヴィルツの得点でリードを広げると、後半アディショナルタイムにはダメ押しとなるイブラヒマ・コナテのチーム4点目が生まれた。





勝利したリヴァプールは公式戦連勝、一方のニューカッスルは公式戦3試合勝利なしと厳しい結果に。『Daily mail』ではリヴァプールのレジェンドであるスティーブン・ジェラード氏が古巣の勝利に言及。この日2得点のエキティケのパフォーマンスはクラブOBであるフェルナンド・トーレス氏を彷彿とさせるとコメントした。「トーレスを彷彿とさせるね。足元からボールを離さず、つま先で軽く押し出すんだ。この選手を見るたびに、トーレスを思い出すよ」「彼は似たようなゴールを決めている。もし、彼にスペースを与えれば、彼は走り込んでくる。彼は速くて捕まえられない。彼は危険なんだ」今季はアレクサンデル・イサクの加入もあって、中央ではなくサイドでの併用も予想されていたエキティケだが、スウェーデン代表FWが負傷したこともあってCFでの起用が続いている。リーグ戦だけでなく、他のカップ戦でも活躍しており、現時点で32試合に出場して15ゴール4アシストを記録。得点源としてチームをけん引している。