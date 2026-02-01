¡Úµð¿Í¡Û¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤³¤Èº´¡¹ÌÚ½ÓÊå¤¬à¥Ð¥Ê¥Ê¥Ð¥Ã¥Èá¤ÇÂÇ·âÎý½¬¡¡²«¿§¤ÈÇò¤ÎÄÁ¤·¤¤ÇÛ¿§
¡¡µð¿Í¤Îº´¡¹ÌÚ½ÓÊå³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬µÜºê¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î£±Æü¡¢à¥Ð¥Ê¥Ê¥Ð¥Ã¥Èá¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£´Ê¬¤Î£³¤Ï²«¿§¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀèÈ¾Ê¬¤ÎÈ¾ÌÌ¤ÏÇò¡£¤Þ¤ë¤ÇÈé¤¬¤à¤±¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛ¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖÌÌ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÂÇ¤È¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÆÃ¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¿¤Þ¤¿¤Þ²«¿§¤òÁª¤Ó¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡£³²óÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Äëµþ¹â¤ÎÀèÇÚ¡¦¾¾ËÜ¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£¡Ö¹ä¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Ê¹¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£