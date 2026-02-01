◆卓球 全農杯 全日本選手権 ダブルスの部 最終日（１日・豊田市総合体育館）

男子、女子、混合の決勝が行われ、男子は篠塚大登、谷垣佑真（いずれも愛知工大）組、女子が張本美和（木下グループ）、長崎美柚（木下アビエル神奈川）組、混合は松島輝空（木下グループ）、張本美和組がそれぞれ制した。

優勝者には、大会を協賛する全国農業協同組合連合会（全農）の小池克佳参事から「国産黒毛和牛・５キロ」、「みのりみのるブランドの飲食店舗で使用できる食事券」が副賞として贈呈された。

大会期間中の会場内では、例年同様に「全農ブース」が設置された。１月２９、３０日は、石川佳純さんの卓球教室「全農ｐｒｅｓｅｎｔｓ石川佳純４７都道府県サンクスツアー」の完走を記念したパネル展示を実施。サンクスツアー（全農主催）での取り組み、石川さんの思い出のコメントが掲示された。さらに、１月３１日とこの日は国産の米、野菜、肉などの魅力を発信する「全農知っトク！抽選会」も開催され、来場者は「ニッポンの食」を楽しんだ。

全農は２０１１年から卓球日本代表を支援。同大会も１２年から協賛し、国際大会や海外遠征時には「ニッポンの食」で日本代表をサポートしてきた。次世代の育成にも力を入れており、小学生以下の全国大会「全農杯全日本卓球選手権大会（ホープス・カブ・バンビの部）」にも特別協賛している。