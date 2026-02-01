プロ野球・巨人にドラフト1位で入団した竹丸和幸投手が1日、宮崎県で始まった春季キャンプや、ルーキーとして臨む今シーズンへの意気込みを語りました。

竹丸投手は目標である開幕先発ローテーション入りを果たすべく、オフシーズンはウエイトトレーニングやランニングを中心に体力作りを行ってきました。

投球の安定感や独特の回転で繰り出されるストレート、またチェンジアップに自信を持ち、マウンドを任された際は「もちろん一試合一試合完投目指して投げるんですけど、まずは任されたイニングをしっかり投げられるように頑張っていきたいなと思います」と意気込みを語りました。

目標とする防御率や勝利数などは、「やってみないとわからないので、投げてみて、また改めて決めたいなと思っています」と冷静に答えると、開幕先発ローテーション入りも「自信はそんなにないですけど、キャンプからしっかりやっていきたいと思います」と述べました。

そう話す竹丸投手ですが、開幕戦の阪神戦で投げたいという意欲も見せます。「去年のセ・リーグの王者なので、開幕からしっかり勝っていけたらいいなと思います。1番からずっといいバッターが並んでいるので全員に気をつけながら投げていきたい」と述べ、特に4番の佐藤輝明選手については「逆方向にもホームラン打てますし、そういったところがやっぱりすごいなと思います」と称賛しました。そして「先発ピッチャーみんないいので、どのピッチャーと投げ合っても接戦になってしまうのかなとは思うんですけど、投げ負けないように投げたいなと思います」と語りました。

キャンプ初日に、ドラフト2位の田和廉投手らとブルペン入りした竹丸投手。その目標を達成するべく黙々と投球練習を行う姿がありました。