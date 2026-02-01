加護亜依、美脚のぞく大胆ボトムコーデに絶賛の声「スタイル良すぎ」「セクシーで素敵」
【モデルプレス＝2026/02/01】元モーニング娘。の加護亜依が2月1日、自身のInstagramを更新。美しい脚がのぞく変形ボトムコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳元モー娘「セクシー」と話題の大胆ボトム姿
加護は「トークショー 皆様ありがとうございました」とつづり、イベント出演時のオフショットを公開。首元が華やかなシャツに黒ジャケットを羽織り、太もも部分が大胆にカットアウトされた変形ボトムを合わせ、エッジの効いた装いを披露した。独特なカッティングの隙間からはスラリとした美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「脚が細い」「スタイル良すぎ」「セクシーで素敵」「モードな雰囲気も似合ってる」「着こなしてる」「美しさが増してる」「どんどん素敵になってる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
