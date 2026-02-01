ハイヒール・モモコ、グラミー賞での美脚際立つミニ丈ドレス姿に絶賛の声「脚の美しさがレベチ」「ゴージャス」
【モデルプレス＝2026/02/01】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが2月1日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルスで開催されたグラミー賞授賞式に参列した際の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】61歳大御所芸人「脚の美しさがレベチ」ミニ丈ドレスで美脚披露
モモコは「3年連続ロサンゼルスのグラミー賞に来れました」とコメントし、赤と黒の花柄が印象的なオフショルダーのドレス姿を披露。ミニ丈の裾からはスラリと伸びた美しい脚がのぞいている。「皆様のおかげ」「スフィアのこけら落としを見たおかげ」とつづり、「次男がラスベガスに住んでたおかげ」と、ラスベガスで会社経営している次男への感謝の言葉を添えている。
この投稿には「脚の美しさがレベチ」「スタイルいい」「グラミー賞に負けてない」「ゴージャスすぎる」「圧倒的なオーラが出てる」などの声が寄せられている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
