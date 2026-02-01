20À¯Îá»Ô¤ÎÈ¾¿ô¤¬¿Í¸ý½Ì¾®¡¡Ãæ³Ë»Ô¤Ï52»Ô¡¢Ê¡»ã¤Ë±Æ¶Á¤â
¡¡Á´¹ñ¤Ë20¤¢¤ëÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¡ÊÀ¯Îá»Ô¡Ë¤Î¿Í¸ý¤ò10Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ËÌ¶å½£¤Ê¤É10»Ô¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬1Æü¡¢È½ÌÀ¤·¤¿¡£2050Ç¯¤Î¿ä·×¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Ï¡¢Ê¡²¬¤ÈÀîºê¤ò½ü¤¯18»Ô¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¼þÊÕ¤«¤é¼ãÇ¯ÁØ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿À¯Îá»Ô¤â¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ê¡¢½Ì¾®¤¬ÉÔ²ÄÈò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÇ¼ý¸º¤Ê¤É¤ÇºâÀ¯±¿±Ä¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Ê¡»ã¤ò´Þ¤à¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¹ñ¤¬ÃÏ°è¤ÎµòÅÀ¤È¤ß¤Ê¤¹Ãæ³Ë»Ô¤â10Ç¯´Ö¤Ç62»Ô¤Î¤¦¤Á52»Ô¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏ°è¤Î³Ë¤Ç¤¢¤ëÂçÅÔ»Ô¤ËÉÜ¸©ÊÂ¤ß¤Î¸¢¸Â¤òÇ§¤á¤¿À¯Îá»ÔÀ©ÅÙ¤¬1956Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é70Ç¯¡£¿Í¸ýÁý¤Î»þÂå¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¸½¾õ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¹ñ¤Ï¡¢¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤â»ØÄê¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Æ¼ï»Üºö¤¬ÂÚ¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Í¸ý¸º¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ºâ¸»°Ü¾ù¤Ê¤ÉÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡15Ç¯¤È25Ç¯¡Ê1·î»þÅÀ¡Ë¤Î½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬Ê¬ÀÏ¡£¸º¾¯Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÌ¶å½£¡Ê6.5¡ó¸º¡Ë¡¢ÀÅ²¬¡Ê6.0¡ó¸º¡Ë¡¢¿·³ã¡Ê5.3¡ó¸º¡Ë¡£