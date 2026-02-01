クラシックバイクを現代的に再定義

スズキは、ネオレトロスタイルの新型モデル「GSX-8TT」を2026年1月30日に発売しました。

モデル名に掲げられた「TT」は、ベースモデルのネイキッドモデル「GSX-8T」のイメージソースとなった「T500」の異名「Titan（タイタン）」とコンセプトである「Timeless（タイムレス）」の頭文字を組み合わせた造語で、伝統と現代的なスタイリングの融合を象徴しています。

その外観には細部にわたりこだわりが体現されており、1970年代から80年代にかけて活躍したロードレーサーを彷彿とさせるカラーバリエーションや独自の形状のフロントカウルが大きな特徴で、鮮やかなカラーホイールとブラックのフロントフォークがボディカラーを一層引き立てます。

心臓部には、排気量775ccの水冷DOHC4バルブパラレルツインエンジンを搭載。このエンジンは低回転域の滑らかさと高回転域のスムーズさを両立しており、街乗りからツーリングまで、ライダーの技量に関わらずライディングを楽しめる扱いやすさを実現しています。十分なトルクとパワーを発揮するこのエンジンには、スズキ独自の「スズキクロスバランサー」が採用されました。270°位相クランクが発生させる振動を2つのバランサーで抑制することで、スムーズな走行に貢献するとともに、エンジンのコンパクト化と軽量化も達成しています。

ライダーをサポートする電子制御システム「スズキインテリジェントライドシステム（S.I.R.S.）」も充実しており、出力特性を3つのモードから選択できる「スズキドライブモードセレクター（SDMS）」や、リアタイヤのスピンを抑制する3段階（＋OFF）の「スズキトラクションコントロールシステム（STCS）」を搭載。さらに、クラッチやスロットル操作なしでシフトチェンジが可能な「双方向クイックシフトシステム」や、発進時や低速走行をサポートする「ローRPMアシスト」も備え、様々な走行シーンでライダーの疲労を軽減し、走る楽しさを高めます。

装備面では、クラシックな丸型LEDヘッドランプや、スタイリングを引き立てるバーエンドミラーを採用。バッテリーには軽量コンパクトで長寿命なELIIY Power製リチウムイオンバッテリーを搭載し、車両重量の増加を最小限に抑えています。

このほか、豊富な情報を表示する5インチカラーTFT液晶マルチインフォメーションディスプレイやUSB Type-Cソケットを標準装備し、利便性も高められています。GSX-8TTは、クラシカルなデザインの中に最新の技術を凝縮し、扱いやすいエンジン特性と先進の電子制御によって、幅広いシーンで快適なライディングを提供します。

車体色「グラススパークルブラック」には、かつてのGPマシンをオマージュした赤と黄色のストライプを施すことで伝統を感じさせ、レッドステッチ入りのツートーンシートがスポーティなイメージを強調。ビリヤードの「エイトボール」をイメージした「8」の立体エンブレムや、サテンシルバーの「SUZUKI」エンブレムが、ダークトーンのボディに上質なアクセントを加えています。

また、「パールマットシャドーグリーン」では、マットな質感のグリーンとゴールド・オレンジのストライプを採用することで、シックで落ち着いた印象に仕上げられています。

価格（消費税込）は138万6000円です。