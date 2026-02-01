「ウエダとはまったく違う」日本人エースの代役を担ったフェイエノールトFWがELでゴール。しかしクラブOBは批判「デュエルにほとんど勝てていない」
フェイエノールトの上田綺世と同僚FWをクラブOBが比較している。
現地１月29日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ最終節で、上田と渡辺剛が所属するオランダのフェイエノールトが敵地でベティスと対戦。日本代表コンビが怪我で欠場したゲームは１−２で敗戦。この結果、29位に終わり、敗退が決定した。
この試合でチーム唯一のゴールを決めたのは、上田に代わって１トップで先発したキャスパー・テングステッドだった。２点ビハインドの77分に技ありのシュートでネットを揺らしている。
それでも、オランダメディア『VP』によると、フェイエノールトOBである元モロッコ代表カリム・エル・アフマディ氏は「テングステッドは試合を通してデュエルにほとんど勝てていない」と指摘。さらに日本人ストライカーと比べて次のように批判した。
「ベティス戦でのゴールでは、中盤でのデュエルにあっさり負けてしまった。ウエダとはまったく違う」
エースの代役として目に見える結果こそ残したものの、上田には及ばないと感じているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
