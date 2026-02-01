衆議院選挙を前に、SNS上では事実とは異なるフェイク情報があふれています。私たちが注意すべきことは何か、専門家に聞きました。

【映像】実際のフェイク動画や画像（複数あり）

国民民主・玉木代表「私の権利侵害はもうそっちのけですよね。だからこういうことをはたして許していいのか」

玉木代表の怒りの理由は、動画サイトに投稿された画像です。「日本から追放された」などと、事実無根の文言が並んでいます。ほかにも、AIで作られたとみられる「偽動画」が多数確認されています。新党発足会見のニュース映像を使った、悪質なものも見つかりました。注意して見るべき点が複数あります。実際の青いロゴと比べるとカラーは赤色になり架空の団体名になっています。

さらに…。

国立情報学研究所佐藤一郎教授「ここ最近の傾向として、テレビのニュース画像のように見せかけるフェイク動画というのが増えてきています」

こうしたフェイク投稿には、信じ込ませるための巧妙な手口が使われていると専門家は指摘します。

佐藤教授「テレビ局の名前を入れることによって、フェイク情報なんですけれどもそれに信憑性を与えているという点で、悪質性が極めて高いフェイクというふうに言えると思います」

投票日直前にこそ、情報の出所を確認して、慎重に真偽を判断するよう、注意を呼び掛けています。（ANNニュース）