田中美久、ボディライン際立つぴったりニット姿に絶賛の声「神がかってる」「セクシー」
【モデルプレス＝2026/02/01】元HKT48で女優の田中美久が2月1日、自身のInstagramを更新。写真集のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳元HKT「セクシー」と話題のボディライン際立つ私服姿
田中は「写真集発売日まで約1ヶ月〜！楽しみッ」とつづり、ポルトガル・リスボンで撮影された3月9日発売の3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）のオフショットを複数枚投稿。抜群のスタイルが際立つ黒のタイトなタートルネックにデニムを合わせ、美しい街並みを背景にしたショットを披露している。
また、エッグタルト発祥のお店を訪れ、「毎日食べてた」と明かしたほか、「現地でしか売ってないチョコレートを食べたり買ったりして」とコメント。「美味しかったな〜また行きたいなッ」と、現地の食を満喫した様子を伝えている。
この投稿には「ボディラインが美しすぎる」「スタイルが神がかってる」「ニット姿の破壊力がすごい」「ぴったりした服がセクシー」「綺麗な街並み最高」「写真集たのしみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
