「バチェラー4」休井美郷、美脚際立つ夫とのデートコーデに反響「おしゃれなコート」「スタイル良すぎ」
【モデルプレス＝2026/02/01】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が2月1日、自身のInstagramを更新。洗練された冬の装いを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「バチェラー4」出演美女「スタイル良すぎ」と話題のデートコーデ
休井は「久しぶりに表参道へふらっと」とつづり、休日ショットを複数枚投稿。ボリューム感のあるエレガントなベージュのミニ丈コートに、ロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた美しい脚が際立つ姿を公開した。さらに「普段は、展示会だったりネットでお買い物することがほとんどなので、なんだか新鮮でした。何気に、目的もなく夫とお買い物もはじめてだったかもしれない…」とコメントし、夫との新鮮な休日を楽しんだことを明かしている。
この投稿に「脚が綺麗すぎて見入っちゃう」「スタイル良すぎ」「表参道デート憧れる」「おしゃれなコート」「夫婦でふらっと買い物っていいなぁ」「可愛すぎる休日」などと反響が集まっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆休井美郷、美脚輝くミニ丈コート姿披露
◆休井美郷の投稿に反響
