SixTONES森本慎太郎、高額150万円テント購入の決め手は“メンバー愛”「6人で使うためだったら…」
【モデルプレス＝2026/02/01】SixTONESの森本慎太郎が、1月31日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。高額な買い物をしたことを明かした。
この日、田中が「森本慎太郎さん150万円のテント購入。こちらの話題を話したいんですけども」と切り出しトークを展開。森本はキャンプが趣味のため、キャンプ用品を購入した際に薪ストーブがついたテントを見つけ、「この6人でこのテントで薪ストーブを使いながら、暖かい冬キャンプをできたら、みんなでワイワイ楽しめるんじゃないか」「6人で使うためだったらこのテントを買ってもいいと決意したくらいのテントだった」とメンバーと出かけるのを前提に以前から購入を考えていたという。
森本は「買いました！」とこの日150万円の高額テントを購入したと告白。その言葉に田中は「俺はラジオ中に『（キャンプに）ぜんぜん行くよ』って言ったけど、他の人も『行くよ』ってゴーサインがあった元、買ったの？」とメンバーもキャンプに来てくれるのか確認したのか質問が。森本は「みんなね『行くよ』とは言ってるの。でもね今思えばあの『行くよ』は空返事だと思う」と森本がそのテントを買わないだろうと考え、その場に合わせて返事をしていたようにも思えてきたと吐露した。
さらに森本は「使いましたよ」「2泊くらいした」とすでにそのテントを使ってみたとも報告。「無事快適にキャンプはできました」と話し、「オーラある。150万のオーラある！」と明かしていた。（modelpress編集部）
