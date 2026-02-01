大手芸能事務所6社がドラフト指名「TGC AUDITION 2026」グランプリは熊本県出身の14歳・後藤まなさん【指名結果】
【モデルプレス＝2026/02/01】ファッションフェスタ「東京ガールズコレクション」（以下、TGC）がプロデュースする、令和時代のスターを発掘するガールズオーディションプロジェクト「TGC AUDITION 2026」のドラフト会議が2月1日、東京・ベルエポック美容専門学校第二校舎にて開催され、熊本県出身の14歳、後藤まな（ごとう・まな）さんがグランプリを受賞した。
【写真】「TGCA」準グランプリは神奈川県出身の13歳
グランプリに選ばれた後藤さんは、コメントを求められると「まさか自分がグランプリをいただけるなんて思っていなくて、とっても嬉しい気持ちです」と感激。「夢への第1歩だと思うので、これからも笑顔で夢を叶えるために頑張ります。ありがとうございます」と感謝を口にした。
また、憧れの存在を聞かれると「FRUITS ZIPPERさんの月足天音さんと今田美桜さんが憧れの方です」と回答。そして「将来の夢は、見ている方の気持ちを明るくできるような、影響力のあるマルチに活躍できるモデルさんになることです」と語った。
ドラフト会議に参加した感想を求められた立花琴未は「私も過去に『TGC AUDITION』を受けさせていただいたことがあったので、候補者の皆さんの気持ちだったり思いを見させていただきながら、共感する部分もたくさんありました」と述懐。そして「本当に個性が皆さん本当にあったので、これから皆さんの活躍だったりがすごい楽しみになりました」と候補者らの今後に期待した。
さらに、「後藤さんと一緒にどんな『倍倍FIGHT！（CANDY TUNEの楽曲）』をしてみたいか」という質問には「『倍倍FIGHT！』は私たちCANDY TUNEの経験してきたことを歌詞にしてきたので、ぜひ後藤さんの生きてきた言葉とかを歌詞とかで作ってもらえたら、一緒に歌いたいなと思っています」と回答。後藤さんが「ぜひやってみたいです」とはにかみ、「すごいアイドルが大好きで、横に立ててすごい嬉しいです。笑顔で『倍倍FIGHT！』したいです」と応じると、立花は「笑顔が素敵です」と微笑んだ。
そして、今後活動していくにあたって、これだけは大事にしてほしい、ということはあるかという質問には、なえなのが「継続をすることです。投稿もそうだし、何かを世に出し続けていくというのが大事だと思うので、更新を頑張ること」とアドバイス。加えて「あと、変な誘惑も多いので、『繋げてあげるよ』って言ってくるおじさんは大体繋げてくれないから、そういうのに気をつけながら頑張ってほしいです」と注意喚起した。
なお、準グランプリは神奈川県出身の13歳・石井仁菜（いしい・にな）さん、特別賞は富山県出身の14歳・Kanna（かんな）さんがそれぞれ受賞した。
オーディションには大手芸能プロダクション各社を代表して、立花琴未（CANDY TUNE）、莉子、鶴嶋乃愛、くれいじーまぐねっと（エア、UraN、浅見めい）、なえなの、おさきが登壇。MCはフリーアナウンサーの上重聡と関本なこ、プレゼンターは柔道家の阿部一二三選手が務めた。
同オーディションは2020年に第1回目を開催し、芸能界初の「ドラフト会議」を実施。今回もモデル、タレント、女優、アーティストを目指す9歳以上（2025年9月時点で小学4年生以上）の女性で、特定の芸能プロダクションに所属していないアマチュアの人物を対象に全国から募集。約6000人の中で第一次審査から第三次審査を経て、選ばれた28人が最終審査に臨んだ。
最終審査では、アソビシステム株式会社、株式会社N.D.Promotion、株式会社オスカープロモーション、株式会社スターレイプロダクション、seju、株式会社VAZ（※50音順）の大手芸能プロダクション6社による所属契約をかけた公開ドラフト会議が行われ、第1指名に選ばれた6人から、グランプリを決定。ファイナリストは全員プロダクションとの所属契約交渉権を獲得するとともに、TGCへの出演や人気ファッション誌の掲載、人気番組への出演権など活躍の幅を拡げる様々な副賞が用意されている。（modelpress編集部）
グランプリ：後藤まな
準グランプリ：石井仁菜
特別賞：Kanna
【候補者一覧】名前（読み／年齢）出身地
1.らな（らな／18）東京都
2.Kanna（かんな／14）富山県
3.後藤まな（ごとう・まな／14）熊本県
4.佐藤エナ（さとう・えな／16）埼玉県
5.菜乃花（なのか／11）埼玉県
6.くるみ（くるみ／13）東京都
7.石井仁菜（いしい・にな／13）神奈川県
8.杏樹（あんじゅ／13）京都府
9.理愛奈（りあな／17）東京都
10.lilysa（りりさ／10）奈良県
11.戸田椿（とだ・つばき／13）広島県
12.城戸内めりあ（きどうち・めりあ／14）福岡県
13.神藤菜希（じんどう・なつき／13）愛知県
14.茜音（あかね／17）福岡県
15.水谷紗菜（みずたに・さな／11）神奈川県
16.瑞月桃（みずき・もも／16）東京都
17.鈴木那菜（すずき・なな／17）東京都
18.みうちょびん（みうちょびん／19）福岡県
19.夏碧（なつみ／13）神奈川県
20.亀田芽咲（かめだ・めいさ／14）東京都
21.宇都木桜香（うつぎ・おうか／9）千葉県
22.佐藤美莉愛（さとう・みりあ／17）茨城県
23.伊藤希羽（いとう・きわ／11）千葉県
24.あゆ（あゆ／14）大阪府
25.松田瑠莉（まつだ・るり／12）千葉県
26.さより（さより／14）東京都
27.宮本琉花（みやもと・るか／15）東京都
【Not Sponsored 記事】
◆後藤まなさん、グランプリ受賞に歓喜
グランプリに選ばれた後藤さんは、コメントを求められると「まさか自分がグランプリをいただけるなんて思っていなくて、とっても嬉しい気持ちです」と感激。「夢への第1歩だと思うので、これからも笑顔で夢を叶えるために頑張ります。ありがとうございます」と感謝を口にした。
また、憧れの存在を聞かれると「FRUITS ZIPPERさんの月足天音さんと今田美桜さんが憧れの方です」と回答。そして「将来の夢は、見ている方の気持ちを明るくできるような、影響力のあるマルチに活躍できるモデルさんになることです」と語った。
◆CANDY TUNE立花琴未、オーディション参加経験明かす
ドラフト会議に参加した感想を求められた立花琴未は「私も過去に『TGC AUDITION』を受けさせていただいたことがあったので、候補者の皆さんの気持ちだったり思いを見させていただきながら、共感する部分もたくさんありました」と述懐。そして「本当に個性が皆さん本当にあったので、これから皆さんの活躍だったりがすごい楽しみになりました」と候補者らの今後に期待した。
さらに、「後藤さんと一緒にどんな『倍倍FIGHT！（CANDY TUNEの楽曲）』をしてみたいか」という質問には「『倍倍FIGHT！』は私たちCANDY TUNEの経験してきたことを歌詞にしてきたので、ぜひ後藤さんの生きてきた言葉とかを歌詞とかで作ってもらえたら、一緒に歌いたいなと思っています」と回答。後藤さんが「ぜひやってみたいです」とはにかみ、「すごいアイドルが大好きで、横に立ててすごい嬉しいです。笑顔で『倍倍FIGHT！』したいです」と応じると、立花は「笑顔が素敵です」と微笑んだ。
そして、今後活動していくにあたって、これだけは大事にしてほしい、ということはあるかという質問には、なえなのが「継続をすることです。投稿もそうだし、何かを世に出し続けていくというのが大事だと思うので、更新を頑張ること」とアドバイス。加えて「あと、変な誘惑も多いので、『繋げてあげるよ』って言ってくるおじさんは大体繋げてくれないから、そういうのに気をつけながら頑張ってほしいです」と注意喚起した。
なお、準グランプリは神奈川県出身の13歳・石井仁菜（いしい・にな）さん、特別賞は富山県出身の14歳・Kanna（かんな）さんがそれぞれ受賞した。
オーディションには大手芸能プロダクション各社を代表して、立花琴未（CANDY TUNE）、莉子、鶴嶋乃愛、くれいじーまぐねっと（エア、UraN、浅見めい）、なえなの、おさきが登壇。MCはフリーアナウンサーの上重聡と関本なこ、プレゼンターは柔道家の阿部一二三選手が務めた。
◆「TGC AUDITION 2026」
同オーディションは2020年に第1回目を開催し、芸能界初の「ドラフト会議」を実施。今回もモデル、タレント、女優、アーティストを目指す9歳以上（2025年9月時点で小学4年生以上）の女性で、特定の芸能プロダクションに所属していないアマチュアの人物を対象に全国から募集。約6000人の中で第一次審査から第三次審査を経て、選ばれた28人が最終審査に臨んだ。
最終審査では、アソビシステム株式会社、株式会社N.D.Promotion、株式会社オスカープロモーション、株式会社スターレイプロダクション、seju、株式会社VAZ（※50音順）の大手芸能プロダクション6社による所属契約をかけた公開ドラフト会議が行われ、第1指名に選ばれた6人から、グランプリを決定。ファイナリストは全員プロダクションとの所属契約交渉権を獲得するとともに、TGCへの出演や人気ファッション誌の掲載、人気番組への出演権など活躍の幅を拡げる様々な副賞が用意されている。（modelpress編集部）
◆「TGC AUDITION 2026」結果
グランプリ：後藤まな
準グランプリ：石井仁菜
特別賞：Kanna
【候補者一覧】名前（読み／年齢）出身地
1.らな（らな／18）東京都
2.Kanna（かんな／14）富山県
3.後藤まな（ごとう・まな／14）熊本県
4.佐藤エナ（さとう・えな／16）埼玉県
5.菜乃花（なのか／11）埼玉県
6.くるみ（くるみ／13）東京都
7.石井仁菜（いしい・にな／13）神奈川県
8.杏樹（あんじゅ／13）京都府
9.理愛奈（りあな／17）東京都
10.lilysa（りりさ／10）奈良県
11.戸田椿（とだ・つばき／13）広島県
12.城戸内めりあ（きどうち・めりあ／14）福岡県
13.神藤菜希（じんどう・なつき／13）愛知県
14.茜音（あかね／17）福岡県
15.水谷紗菜（みずたに・さな／11）神奈川県
16.瑞月桃（みずき・もも／16）東京都
17.鈴木那菜（すずき・なな／17）東京都
18.みうちょびん（みうちょびん／19）福岡県
19.夏碧（なつみ／13）神奈川県
20.亀田芽咲（かめだ・めいさ／14）東京都
21.宇都木桜香（うつぎ・おうか／9）千葉県
22.佐藤美莉愛（さとう・みりあ／17）茨城県
23.伊藤希羽（いとう・きわ／11）千葉県
24.あゆ（あゆ／14）大阪府
25.松田瑠莉（まつだ・るり／12）千葉県
26.さより（さより／14）東京都
27.宮本琉花（みやもと・るか／15）東京都
【Not Sponsored 記事】