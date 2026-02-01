「ＳＶリーグ・オールスター」（１日、ジーライオンアリーナ神戸）

男子が特別ルールで行われ、宮浦健人（名古屋）率いるチームＫＥＮＴＯが、水町泰杜（名古屋）率いるチームＴＡＩＴＯに３−０で勝利した。

日本代表アウトサイドヒッター高橋藍（サントリー）はチームＴＡＩＴＯのメンバーとして第１、２セットにフル出場。鋭いアタックを決めるなどトップ選手のプレーで魅了した。昨年、金沢で行われたオールスターはコンディション不良のため、場内を盛り上げるだけでプレーできなかったが、この日はバレーを心の底から楽しんだ。

第３セットは相手がリードした展開で、仲の良い西本圭吾（広島Ｔ）がサーブに入る際に声をかけ「西本、左で（サーブを）打てよ」とちょっかいを出して沸かせた。高橋のあおりに乗って利き手と逆の左でサーブを成功させた西本にも大きな拍手が送られていた。

日本代表オポジット西田有志（大阪Ｂ）も得意のサーブでサービスエースを決めるなど活躍し、ＭＶＰに選ばれた。インタビューで「全員でつくり上げることができてうれしい。来週からのＳＶリーグでも、またレベルの高い試合をしますので足を運んでください」とあいさつした。