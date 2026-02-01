『日プ』第4弾『日プ新世界』、新システム導入 練習生候補公開→投票で101人へ
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 』（日プ新世界）の練習生が、公開された。きょう2月1日正午には、練習生候補38人も公開され、あす2日正午からは、101人の練習生を決定する 「101 PASS」が実施される。
【写真】『日プ新世界』練習生第1弾20人
「101 PASS」は、練習生候補38人の中から、オーディションに参加する練習生を決める投票となる。投票は2月2日正午から4日正午まで。視聴者である国民プロデューサーおよびSEKAIプロデューサーの投票によって、最終的な練習生101人を決定する。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。今回のプロジェクトは、「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。グローバル投票も可能となり、国民プロデューサー&SEKAI プロデューサーをはじめとする全世界の視聴者と共に、新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。
