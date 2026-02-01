徳島の新キャプテンが決定!!「全てを背負い、優勝と昇格という結果を出すために戦います」
徳島ヴォルティスは1日、DF山田奈央のキャプテン就任を発表した。
昨年はMF岩尾憲が務めた大役。山田は「徳島ヴォルティスでは岩尾選手がずっとキャプテンを務めてきていて、昨シーズンはピッチ内で渡選手がキャプテンマークを巻いてリーダーシップを取ってくれていた中で、今シーズンは自分がキャプテンという責任を担わせてもらえることになり、凄く光栄です」とコメントし、続けて以下のように伝えている。
「シーズンを終えて、今までチームを引っ張ってくれていた選手たちだけに責任を負わせるようでは1年半後にJ2優勝とJ1昇格という大きな目標を達成出来ないということを、結果から経験したと感じたので、自分のような選手たちがより責任を持つことでクラブに良い変化をもたらすことができたらと思います」
「自分自身としてはチームが始動する際にはキャプテン等の役職にならなくても、今シーズンはより自分にプレッシャーを掛けて、リーダーシップを取ってプレーしようと思っていました。今シーズンのキャプテンを任せていただけることになり、自分のプレーはもちろんですが、チームの雰囲気や試合の結果、内容、得点、失点、全てを背負い、優勝と昇格という結果を出すために戦います」
副キャプテンはMF鹿沼直生、FWトニー・アンデルソン、FW渡大生の3人が担当する。
