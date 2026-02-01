日本テレビで毎週日曜21時～放送中の『Golden SixTONES』番組公式SNSにて、2月1日放送の場面ショットが先行で公開された。

写真：ランドセルじゃんけんの様子や学ラン姿で並ぶ、田中樹と高地優吾の姿も（全4投稿）

■じゃんけんに負け、みんなのランドセルを持つことになった“北斗くん”

番組公式SNSでは、「小学生の北斗くんは じゃんけんで負けちゃったみたい…」というメッセージとともに、じゃんけんに負けた悔しさとランドセルを持つはめになってしまった辛さで泣き顔を見せる“北斗少年”の味わい深いひとコマを公開。

その隣には、横断旗を持つ高地優吾（※「高」ははしごだかが正式表記）がニッコニコの笑顔で写っており、大はしゃぎするSixTONESの面々の様子が伝わってくることはもちろんのこと、両者の表情のギャップに松村北斗の“不憫かわいい”姿が際立っている。

■櫻井翔と中田翔の“ダブル翔”が登場する、『Golden SixTONES』

なお、2月1日放送の『Golden SixTONES』には嵐の櫻井翔と、2025年で引退した元プロ野球選手の中田翔の“ダブル翔”がゲストで登場。その際の場面ショットも公開中だ。