ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【スポーツ速報】B2熊本ヴォルターズ 絶好調の6連勝 【スポーツ速報】B2熊本ヴォルターズ 絶好調の6連勝 【スポーツ速報】B2熊本ヴォルターズ 絶好調の6連勝 2026年2月1日 16時19分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 りそなグループB2リーグ、熊本ヴォルターズ（西地区4位）は1日、熊本県立総合体育館で、青森ワッツ（東地区7位）を78-71で下しました。 ヴォルターズはこれで6連勝、通算17勝17敗と、星を五分に戻しました。