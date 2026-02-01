◇プロボクシングWBO世界スーパーライト級タイトルマッチ WBC世界ライト級王者 シャクール・スティーブンソン(米国)＜12回戦＞WBO世界スーパーライト級王者 テオフィモ・ロペス(米国)（2026年1月31日 ニューヨーク・マジソンスクエアガーデン）

WBC世界ライト級王者のシャクール・スティーブンソン（28＝米国）がWBO世界スーパーライト級王者テオフィモ・ロペス（28＝米国）に3―0で判定勝ちし、フェザー級から世界4階級制覇を達成した。スティーブンソンは25戦全勝11KO、4度目の防衛に失敗したロペスは22勝（13KO）2敗となった。

ブルックリンが地元のロペスと、隣のニュージャージー州ニューアーク出身のスティーブンソンの対決。マジソンスクエアガーデンには2万1342人の観衆が詰めかけたが、現役最高のテクニシャンの一人、スティーブンソンの圧勝だった。スピードで上回るスティーブンソンは鋭い右ジャブと左のロングで距離を支配。ロペスが前へ出てくるとカウンターを次々と突き刺し、10回には左まぶたから出血させた。2階級制覇王者ロペスもボディーやガードの上から叩く強打を振るったものの、状況を打開できずじまい。ジャッジは3人とも119―109でスティーブンソンを支持した。

米リング誌のパウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）で7位にランクされているスティーブンソンは、リング上のインタビューで「ボコボコにしてやった。やるべきことをやった」と豪語。「これがボクシングの芸術だ。打って打たせず、ボコボコにする。俺は地球最強のファイターと言ってきたし、その言葉は揺らがない」と勝ち誇った。

スティーブンソンは16年リオデジャネイロ五輪バンタム級銀メダリスト。「サウスポーのメイウェザー」と表現されるスキルとディフェンスで、スーパーフェザー級ではジャメル・ヘリング（米国）やオスカー・バルデス（メキシコ）に快勝し、ライト級時代には挑戦者決定戦で吉野修一郎（三迫）に6回TKO勝ちしていた。ディフェンス重視のスタイルから評価されない面もあったが、PFPでさらに上位を狙える実力を見せつけた。