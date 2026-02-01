『俺たちの旅』シリーズがギネス認定！ 中村雅俊も驚き「まさか自分たちが」
1月31日、公開中の映画『五十年目の俺たちの旅』監督・主演の中村雅俊が 2月1日に75歳の誕生日を迎えることを記念し、中村が登壇する生誕記念舞台あいさつを、109 シネマズ二子玉川にて実施。また中村にはサプライズで、放送開始より50年目を迎え「テレビドラマシリーズのメインキャストが同じ配役で映画化されたまでの最長の期間（2026年1月9日達成）」でギネス世界記録認定式も執り行われた。
1975年10月から日本テレビ系で放送されたドラマ『俺たちの旅』は、中村演じるカースケ（津村浩介）、秋野演じるグズ六（熊沢伸六）、田中演じるオメダ（中谷隆夫）による青春群像劇。放送後も『十年目の再会』『二十年目の選択』『三十年目の運命』と彼らの人生の節目ごとにスペシャルドラマが作られてきた。そして、放送開始50周年を迎えた今、20年ぶりの続編『五十年目の俺たちの旅』が初の映画版として製作され、カースケたち3人の物語が初めて銀幕に登場する。
この日、上下、赤のセットアップ姿で登場した中村雅俊監督。翌2月1日に誕生日を迎えるということもあり、会場内からは祝福の声が飛び交ったが、その声に「もう 75 歳ですからね」と照れくさそうな顔を見せ、「ちょうど“15年前に”還暦を迎えたので……」と冗談めかして、会場を沸かせた。
自身の中にいたカースケというキャラクターとの付き合いが50年にもおよぶということについては、「もう 50年もたつのか、というのはちょっと感慨深いですね」と語る中村監督。そこで50年前のドラマでの「俺は今日一日、精一杯生きりゃ、それでいいんだよ」というカースケのセリフを引用してみせると、「このセリフは今なお続いているというか75歳になる今だからこそ、ちょっと通じるものがあるのかな。時代を問わずカースケの生き方って素敵だなと思う部分が男女問わずあるのかもしれない」とかみ締めるように付け加えた。
そしてここで秋野太作と田中健がサプライズで登場。大きな拍手の中、ふたりは「おめでとう！」と呼びかけて中村監督と固い握手を交わすも、赤いスーツを見て「派手だね」と声をかけるひと幕も。すると中村監督が「ふたりは忙しい中、来てくれたんだけど、最初のひとことが『派手だね』だもんね」と語り、会場は大笑い。
そしてあらためて田中が「一番心配だったのは、50年前の映像が映るわけじゃないですか。その後にこの顔が映るわけですから。最初に監督に聞いたのは『青春ドラマになってる？』ということだった」と振り返ると、中村監督も「ビジュアル的にはなってないですよ。3人合わせて230歳ですからね。でも老人だらけの映画ですが、精神は青春ものになってます。そのつもりでやってましたから」と返答。会場から大きな拍手が送られる中、田中も「それを聞いてホッとしました」と笑顔を見せた。
そしてこの日はおめでたいことがもうひとつ。エグゼクティブプロデューサーの志賀司と製作委員会を代表して和田哲哉が登場し、志賀プロデューサーにより、「1975 年からスタートしました『俺たちの旅』、カースケさん、グズ六さん、オメダさん。この3人の物語が、ギネス世界記録™に認定されました！」と発表され、大いに沸いた会場内。
ギネス世界記録（TM）公式認定員となる寅巴里アイニ氏からは「この度、映画『五十年目の俺たちの旅』は、同一のシリーズであり、かつメインキャストが同じであるドラマ版が初回放送された日から、今回の映画版が公開されるまでの期間が世界最長である、ということで世界記録として認められました。この偉業を本日、ギネス世界記録（TM）として全世界に発信できることを大変光栄に思います」と呼びかけ、会場からは大きな祝福の拍手が送られた。
「まさか自分たちが、と意外な感じです」と中村監督が語ると、田中も「いい誕生日になったね」とニッコリ。そんな中、秋野が「ひとつ聞きたいんだけどさ、認定証はどこに飾っておくのよ？」とぶちまけて会場は大笑い。それには中村監督も「今、考えなくてもいいじゃないですか」と笑ってみせつつも、「例えば秋野さんの家に 1 ヵ月、健ちゃんの家に 2ヵ月とかで回すとか……まあ、それは後で考えましょう」と呼びかけ、会場を沸かせた。
映画『五十年目の俺たちの旅』は、全国公開中。
