2026年の年始に撮影された池田有希子と生前のモーリー・ロバートソンさん　※「池田有希子」インスタグラム

　タレントでDJのモーリー・ロバートソンさんが亡くなっていたことを、俳優でパートナーの池田有希子がエックスで公表した。

池田有希子、悲痛な胸の内　モーリーさんの死去を報告

　池田が「心の張り裂けそうなご報告です」と投稿したのはロバートソンさんの事務所「オフィスモーリー」との連名となった文書とロバートソンさんのソロショット。

　文書には「モーリー・ロバートソン儀　かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日　午前００時五十六分　六十三歳にて永眠致しましたことを謹んでご報告申し上げます」と報告されている。続けて文書には「葬儀は故人の生前の遺志により近親者のみで執り行いました　事後の御報告となりましたこと　御詫び申し上げます　ここに個人が生前中賜りました　ひとかたならぬ御厚誼に深謝し　衷心より御礼申し上げます」とつづられていて「尚　誠に勝手ながら御香典　御供物　御供花等の御厚志につきましては　固く御辞退させて頂きます　まずは略儀ながら書中をもちまして謹んで御挨拶申し上げます」と記されている。

　今年の1月2日には、インスタグラム上で池田がロバートソンさんとの2ショットを公開していて、そこでも「新年2日目。とてもふざけているようでいて実はとても厳かな気持ちです」とコメントしていた。

