モーリー・ロバートソンさん死去 パートナーの池田有希子「心の張り裂けそうなご報告です」
タレントでDJのモーリー・ロバートソンさんが亡くなっていたことを、俳優でパートナーの池田有希子がエックスで公表した。
【写真】池田有希子、悲痛な胸の内 モーリーさんの死去を報告
池田が「心の張り裂けそうなご報告です」と投稿したのはロバートソンさんの事務所「オフィスモーリー」との連名となった文書とロバートソンさんのソロショット。
文書には「モーリー・ロバートソン儀 かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日 午前００時五十六分 六十三歳にて永眠致しましたことを謹んでご報告申し上げます」と報告されている。続けて文書には「葬儀は故人の生前の遺志により近親者のみで執り行いました 事後の御報告となりましたこと 御詫び申し上げます ここに個人が生前中賜りました ひとかたならぬ御厚誼に深謝し 衷心より御礼申し上げます」とつづられていて「尚 誠に勝手ながら御香典 御供物 御供花等の御厚志につきましては 固く御辞退させて頂きます まずは略儀ながら書中をもちまして謹んで御挨拶申し上げます」と記されている。
今年の1月2日には、インスタグラム上で池田がロバートソンさんとの2ショットを公開していて、そこでも「新年2日目。とてもふざけているようでいて実はとても厳かな気持ちです」とコメントしていた。
引用：「池田有希子」エックス（＠iYukiko）、「池田有希子」インスタグラム（＠yukikoikeda）
