若手の有望株が京都競馬で無双状態に入っている。１日の京都競馬で騎乗している岩田望来（みらい）騎手が３Ｒの３歳未勝利から新馬から、９Ｒの衣笠特別まで騎乗機会５連勝を達成。ＳＮＳでは称賛の反応が寄せられている。

８年目を迎える岩田望騎手は１日の京都で１２鞍中、１０鞍に騎乗。１Ｒが５着、２Ｒは８着に敗れたものの、３Ｒで１番人気のアスクチャンスマン（牡３歳、栗東・梅田智之厩舎、父ドレフォン）を勝利に導いてから勢いが止まらなかった。４Ｒの１番人気ティエラレイナ、６Ｒの１番人気エブリーポッシブル、８Ｒの３番人気レイワサンサンと連勝を重ねると、特別の９Ｒでも３番人気のキングブルーを勝利に導き、騎乗機会５連勝を達成した。続く１０Ｒの３番人気ライトラックは８着で連勝はストップ。メインで騎乗したシルクロードＳの１番人気ロードフォアエースは９着に敗れている。

岩田望来騎手の無双ぶりにＳＮＳでは「無双しておる」「６連勝ならず残念…とはいえ５連勝って十分スゴいけどね」「ほんと上手くなっとるわ」「覚醒したんかなぁ…」「ついに覚醒か？」「最強伝説始まったか」「冴えわたってますねえ」「今日有力騎手が府中に集まってるとは言え９Ｒまで５勝は凄い」「止まらない！！」「騎乗機会５連勝エグすぎる」「今日は望来に逆らっちゃいかんのか」「すごすぎない！？」「絶賛確変中」「４代目天才ジョッキーになりうるか！？」「大暴れでやばい」「一気にリーディング争いに名乗りを上げてきたぞ！」など称賛のコメントが寄せらている。