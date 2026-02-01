◇別府大分毎日マラソン （１日、大分市高崎山うみたまご前スタート、別府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴール＝４２・１９５キロ）

エチオピアのゲタチョウ・マスレシャ（２５）が２時間６分４９秒で優勝。吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が２時間６分５９秒で日本人トップの２位。青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）が２時間７分３秒で日本人２位の３位と健闘した。

青学大出身の吉田は母校を練習拠点に原晋監督（５８）の指導を受けている。日本歴代４位の２時間５分１６秒の自己ベストを持つ吉田は、その実績通りに「原軍団」の同門同士の争いを制した。「黒田朝日はしつこかったけど、楽しかった。頼もしい存在です」と笑顔でデッドヒートを振り返った。

第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大のエース黒田朝日は５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した。レース前日の３１日に行われた会見では「箱根駅伝にピークをもってきたので、終わった後、ダメージが残り、疲労が出てしまいました。箱根駅伝は絶好調でした。それに比べればコンディション不良に近いです」と話していたが、レースが始まってみれば、無限の能力を改めて証明。「箱根駅伝を１０割とすれば５〜６割の調子でしたが、レースが始まれば全集中でした」と充実の表情を見せた。

日本人ワンツーフィニッシュを決めた２人を指導する原監督は満面の笑み。「吉田はさすがでした。先輩の意地を見せました」と原監督は２８歳をたたえた。黒田朝日については「今回は体調は６割でした。その６割すべてを出した。１００点満点です」と評価。その上で「明日（２日）から２月、３月はゆっくりしてほしい。チームメートのみんなと、グアムの卒業旅行や運転免許取得の合宿に行って、最後の学生生活を楽しんでほしいね」と思いやるように話した。

吉田、黒田朝日はＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年秋開催予定）の出場権を獲得。原監督は「原軍団でロス五輪のマラソン代表枠３つ狙います」と堂々と話した。

原監督の野望は続く。「今、日本記録は２時間４分５５秒（大迫傑）ですけど、それを破るのは当たり前。２時間３分台を狙わなければいけません。吉田は今年のベルリン・マラソンで記録を狙うプランがあります。黒田も２時間３分台のポテンシャルがある」と指揮官は今後のプランの一端を明かした。

吉田、黒田朝に加え、日本人３位の福谷颯太（２５）＝黒崎播磨＝、同４位の井上大仁（３３）＝三菱重工＝、同５位の古賀淳紫（きよし、２９）＝安川電機＝、同６位の溜池一太（中大４年）の６人が、日本人６位以内で２時間９分以内の条件をクリアしてＭＧＣ出場権を獲得した。