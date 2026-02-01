7→2→5→16→6番人気で決着

1日に行われた中央競馬のWIN5は、対象5レースが7→2→5→16→6番人気で決着。的中票数「0」でキャリーオーバーとなった。

京都10Rの八坂Sを7番人気のメイショウゲキリンが制すと、東京10R・節分Sは2番人気のウイントワイライトが勝利した。小倉11R・門司Sは5番人気のコトホドサヨウニが勝った。

大波乱となったのは京都11RのG3・シルクロードSだ。16番人気のフィオライアが激走して重賞制覇。このレース終了時点で残り票数は「8」となった。

最後の対象レースとなった東京11RのG3・根岸Sは6番人気のロードフォンスが優勝。的中票数「0」で5億3990万5240円が次回へのキャリーオーバーとなり、X上の競馬ファンも騒然となった。

「うわああああああああああ！！！ WIN5、キャリーオーバーした！！！！！」

「WIN5、キャリーオーバーか… そりゃこんな人気薄決着が多かったらそうなるよな…」

「今週の競馬荒れすぎじゃ！！」

「来週は大勝負や」

「来週は夢を見るんじゃ」

1月31日の小倉6Rでは18→17→10番人気で決着し、3連単史上最高の5836万7060円となっていた。



