プロ野球・ヤクルトは1日、神宮球場で2軍春季キャンプがスタート。25年目のシーズンを迎える、石川雅規投手(46)は「今のベストは出せた」と順調な様子を明かしました。

1軍が沖縄県浦添市での始動となる中、2軍は本拠地・神宮球場でキャンプイン。ともに2軍スタートとなった田口麗斗投手、石山泰稚投手、高橋奎二投手、小川泰弘投手らと汗を流しました。

2001年入団、プロ25年目を迎えた石川投手は、「わくわくドキドキして25年目の朝を迎えられた。今年は神宮スタートで、気持ちも体も良い状態で入れた」と話しました。

キャンプ初日からブルペン入りし、ストレート中心の41球を投球。「2月1日ブルペンに入るっていうのは、毎年続けていること。ブルペンの傾斜で投げられたのがよかった。今のベストは出せた」と振り返りました。

25年目の今季は、25年連続勝利と安打に期待。「年齢も年数も重ねましたけど、毎年キャリアハイ、自分のベストを更新する気持ちで取り組んでいる。何歳になっても、ユニフォームを着ている以上(キャリアハイを)目指すべき。25年目のキャンプですけど、本当にルーキー、若いときの気持ちのまま、若い選手と一緒に競い合っていきたい」と意気込みました。

今シーズン46歳でチーム最年長の石川投手。若い選手に囲まれる環境には、「気を使ってもらっていると思う(笑)。年上だからとか関係なく、仲間なので。競争ですけど、仲間意識をもってやりたい」と共闘を誓いました。