AKB48佐藤綺星、初水着に不安でいっぱいも「すごく楽しかった」 お気に入りカットは海でのピースショット
アイドルグループ・AKB48 17期生の佐藤綺星（さとう・あいり／21）が1日、都内で行われた自身の1st写真集『天使の反射角度』（集英社）発売記念会見に登場した。
【写真多数】AKB48・佐藤綺星、1st写真集を披露 海でピースのお気に入りショットも
AKB48の“次世代エース”と言われる佐藤が、自身初となる水着やランジェリーでの撮影に挑戦。また、AKB48をはじめ数多くのアイドル衣装を世に送り出してきたオサレカンパニーが今回のために製作をした特注衣装を身にまとった写真も収録。撮影はシンガポールとインドネシアのビンタン島で実施され、“スマイル天使”というキャッチコピーの通り、ピュアで明るい笑顔が満載のフレッシュな作品に仕上がった。
発売を迎え「最初に写真集の話をいただいた時は、『大丈夫かな』って不安だった」という佐藤だが、「実際に撮影した時は、写真集の撮影ロスに陥るくらいすごく楽しくて。ファンの皆さんもすごく喜んでくださって、頑張ってよかったなってすごい思っています」とにっこり。
今回初めて挑んだ水着での撮影については「不安な気持ちでいっぱいだったんですけど、実際にやってみたらすごく楽しめました。写真集を通していろんな表情ができるようになったり、新しい魅力を感じていただけたり、AKB48の活動にもつながるような表現力が広がったりしたなと感じているので、やってよかったなって思います」と明かす。
お気に入りカットも水着姿で海に入っている写真を挙げ「海に入るのが本当に久々だったんですけど、海で遊んでる時が一番素の自分でいられた気がします。ピースをしているのも自分の素が出てるなと思って。ファンの方や家族からも『綺星らしいね』って言っていただけて、それがすごく自分の中でもお気に入りの理由です」と声を弾ませた。
おなじみの自己採点を求められると「自分の力だけではここまで素敵な写真集に出来がらなかったと思うので、スタッフの皆さんの協力もあったうえで、100点満点です！」とアピールしていた。
