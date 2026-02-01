汚職事件で注目、“東大教授”になれても「そんなに稼げない」悲惨な研究者の待遇。公募中の“助教授の給与額”にもア然
―［貧困東大生・布施川天馬］―
先日、東京大学大学院医学系研究科教授の佐藤先生が収賄容疑で逮捕されました。
「2時間8万円の高級風俗で性接待」「できればテクニシャンが希望です」などパワーワードが並んだ一面は、さすがに苦笑いしか出ません。
ただ、私が情けないと感じたのは「性接待三昧に溺れて逮捕されるマヌケさ」もありつつ、「2時間8万円の風俗で満足する程度にしか稼いでいないのか」と思わされたこと。
「教授ならそんなもの」と言われればそれまでですが、学歴社会と呼ばれる日本において、東京大学大学院の医学部の教授なんて、この学歴ピラミッドの頂点に君臨する存在でしょう。
ただ、実際にはそこまで上り詰めてようやく1,000万を超す程度。そこまでの能力を持っている方なら民間就職すれば30手前で稼げる額でしかありません。明らかに、この学歴ピラミッドにはゆがみがあります。
そこで、ふと「日本の研究者たちは、いくらもらっているのだろう」と疑問が生じたのです。
今回は、東京大学の大学院生数人にインタビューしてわかった「令和の世の中で研究職に就く困難さ」をお伝えします。
◆勉強したのに働き口がない
「確かにお金は稼げませんが、働き口がないので四の五の言っていられないのが現状でしょう。
どこかの研究室付きのポスドクをするより、大学のポストに入り込める方が、キャリア的に有利でしょうから。
研究職はそもそもお金をもらうための仕事ではありません。趣味やライフワークのついでにお金がもらえるといったほうがよい。
ですから、そこまでたくさん稼げないのも当たり前ですし、公開されているから今になって騒ぐ話でもないですね」（Aさん）
現在東京大学大学院の理学系研究科に通うAさん（20代）が見せてくれたのは、東京大学大学院理学系研究科の助教授のポストでした。
これによれば、賃金は「学歴・職務経験等を考慮して決定」とありますが、同時に参考として「博士修了/月額34万円〜」と記載されています。
そのうえ、「裁量労働制」なので毎日いくら働いても残業代などは出ません。ちなみにAさん曰く「これは任期が制限されていないから非常に条件がいい」のだそう。
◆博士になってもポストがない
博士といえば、通常なら大学4年間を経て学士を取り、大学院修士課程を2年通って修士号を取り、そこから博士課程を3年通って卒業できれば取得できる難関資格。
筆者が東大を卒業した際に、研究室で卒業証書授与がなされました。
学士課程修了者、修士課程修了者が呼ばれた後、おもむろに先生が最後の1枚を取り出しながら「みなさん。これは世にも珍しいものが見られますよ。博士課程の修了証書です」と仰っていたのが印象的でした。
基本的に、修士まではともかく博士はまず出ません。研究成果をしたためた博士論文がなかなか通らないからです。だからこそ、これを通ったというだけで、常人とは比べ物にならないほど優秀である証明となります。
ですが、「そこまで行けば、ガッツリ稼げる」とはなりません。就任ポストがないのです。大半の学生は、難関の博士を突破してなお「着任する大学がない」ことに悩みます。
これは「ポストドクター（ポスドク）」と呼ばれ、優秀でやる気のある若者が多数いるにも関わらず、活躍の場が与えられず日の目を見られないと問題になっているのです。
文部科学省の「研究者のライフステージについて」という資料によれば、平成27年時点でポスドクは15,902人おり、平均年齢は36.3歳。結婚・出産どころか子どもの学校選びまで考え始める時期ですから、なおさら安定した収入は必要でしょう。
先日、東京大学大学院医学系研究科教授の佐藤先生が収賄容疑で逮捕されました。
「2時間8万円の高級風俗で性接待」「できればテクニシャンが希望です」などパワーワードが並んだ一面は、さすがに苦笑いしか出ません。
ただ、私が情けないと感じたのは「性接待三昧に溺れて逮捕されるマヌケさ」もありつつ、「2時間8万円の風俗で満足する程度にしか稼いでいないのか」と思わされたこと。
ただ、実際にはそこまで上り詰めてようやく1,000万を超す程度。そこまでの能力を持っている方なら民間就職すれば30手前で稼げる額でしかありません。明らかに、この学歴ピラミッドにはゆがみがあります。
そこで、ふと「日本の研究者たちは、いくらもらっているのだろう」と疑問が生じたのです。
今回は、東京大学の大学院生数人にインタビューしてわかった「令和の世の中で研究職に就く困難さ」をお伝えします。
◆勉強したのに働き口がない
「確かにお金は稼げませんが、働き口がないので四の五の言っていられないのが現状でしょう。
どこかの研究室付きのポスドクをするより、大学のポストに入り込める方が、キャリア的に有利でしょうから。
研究職はそもそもお金をもらうための仕事ではありません。趣味やライフワークのついでにお金がもらえるといったほうがよい。
ですから、そこまでたくさん稼げないのも当たり前ですし、公開されているから今になって騒ぐ話でもないですね」（Aさん）
現在東京大学大学院の理学系研究科に通うAさん（20代）が見せてくれたのは、東京大学大学院理学系研究科の助教授のポストでした。
これによれば、賃金は「学歴・職務経験等を考慮して決定」とありますが、同時に参考として「博士修了/月額34万円〜」と記載されています。
そのうえ、「裁量労働制」なので毎日いくら働いても残業代などは出ません。ちなみにAさん曰く「これは任期が制限されていないから非常に条件がいい」のだそう。
◆博士になってもポストがない
博士といえば、通常なら大学4年間を経て学士を取り、大学院修士課程を2年通って修士号を取り、そこから博士課程を3年通って卒業できれば取得できる難関資格。
筆者が東大を卒業した際に、研究室で卒業証書授与がなされました。
学士課程修了者、修士課程修了者が呼ばれた後、おもむろに先生が最後の1枚を取り出しながら「みなさん。これは世にも珍しいものが見られますよ。博士課程の修了証書です」と仰っていたのが印象的でした。
基本的に、修士まではともかく博士はまず出ません。研究成果をしたためた博士論文がなかなか通らないからです。だからこそ、これを通ったというだけで、常人とは比べ物にならないほど優秀である証明となります。
ですが、「そこまで行けば、ガッツリ稼げる」とはなりません。就任ポストがないのです。大半の学生は、難関の博士を突破してなお「着任する大学がない」ことに悩みます。
これは「ポストドクター（ポスドク）」と呼ばれ、優秀でやる気のある若者が多数いるにも関わらず、活躍の場が与えられず日の目を見られないと問題になっているのです。
文部科学省の「研究者のライフステージについて」という資料によれば、平成27年時点でポスドクは15,902人おり、平均年齢は36.3歳。結婚・出産どころか子どもの学校選びまで考え始める時期ですから、なおさら安定した収入は必要でしょう。