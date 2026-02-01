AKB48佐藤綺星（あいり、21）が1日、都内で、ファースト写真集「天使の反射角度」発売記念会見を行った。

発売を受けて、「お話をいただいた時は大丈夫かなって不安だったんですけど、撮影ロスに陥るくらいすごく楽しかったです。48グループ初の電子版も出させていただたいてそれもすごくうれしかったですし、がんばって良かったです」と笑顔を見せた。ファンからは「待ってたよ」の声が多かったという。

シンガポールとインドネシアで撮影を行った。思い出には海での撮影をあげ、「海で遊んでいる時が一番素の自分でいられた」と振り返り、お気に入りカットには白い水着を着て海辺でピースをする写真を選択。「大人な一面、アイドルの私とは違った私も見ていただけるけど、（この写真は）ファンの方、家族からも綺星らしいねって言ってもらえたので」とうれしそうに話した。

グループのメンバーからも好評だといい「ほしいほしいって言われて、恥ずかしいんですけど、皆に配ろうかなと思います」と笑った。

水着での撮影にも初挑戦し「先輩方とか同期の正鋳（真優）ちゃんもやっていて、こんなにすてきに撮れるか不安だったけど実際にやってみてすごく楽しかったし、カメラマンさんに『そのままでいいからね』って言われてあんまり表情を作らずにいたのも良かったかなと思います」と手応えをうかがわせた。

自己採点を聞かれると、「自分の力だけではここまですてきな作品にならなかったと思うので、スタッフの方の協力も得て、100点です」と大満足の1冊となった。