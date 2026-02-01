電車内で「イヤホンの“音漏れ”がうるさい」注意を無視する大学生が、顔を真っ赤にしてイヤホンを外すまで――週末ベスト
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースからベストセレクション！（初公開2025年4月26日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
電車は通勤・通学で多くの人が利用するということもあり、車内ではマナーを守ることが重要視されています。ですので、些細なことがきっかけで、大きなトラブルに発展することも少なくないようです。
会社員の和田沙織さん（仮名・32歳）は、電車内で思いがけない出来事に遭遇したことがあると言います。
「仕事の繁忙期で疲れていて、その日少し寝過ごしてしまったので、いつもより遅い電車に乗り込みました。その時、信じられない行動を取る女性が目について……」
◆寝坊していつもより遅い電車に乗ることに
沙織さんは、普段の電車に乗り遅れたので、仕方なく次の電車をホームで待つことにしたそうです。
「並んで電車を待っていると、近くにいる大学生らしき女性がスマホをじっと見ていました。時間をつぶすのにスマホを見るというのは、最近よくある光景だなと思ったのですが……。電車が到着しても、彼女はスマホを見ることをやめなかったのです」
席が少し空いていたので、沙織さんは「もしかしたら座れるかもしれない」と思ったものの、女子大生がスマホ片手にのろのろと歩いて電車に乗り込んだので、後ろの人も詰まる形になってしまったのだとか。
◆電車内で歩きスマホをする女性に驚いて
「どうにか席に座ろうとした時、女子大生が思いきりぶつかってきました。でも、彼女は知らんぷりしたままで謝ろうともしなかったのです。そこで『車内で歩きスマホをするのは危ないですよ、たった今あなたの体が私に当たったじゃない』と注意するも、女子大生は何も言わず軽く頭を下げるだけでした」
その後も、隣にいる彼女のバッグが腕に当たっていたので、腹が立ってグイッと押し返すも無視されてしまったそう。
◆注意するもまったく効果がなくて
「そもそも女子大生は、なぜ車内で歩きスマホをしていたのかなと思いました。もしかして、あまり乗ったことのない路線で不安が募り、電車の乗換案内を見ていたのかもしれない……それなら致し方なかったのかなと考えたりもしたのですが……。ふと彼女のスマホの画面を見ると、ゲームをしていたので、やはり同情などできないと感じました」
しばらくすると女子大生はゲームをやめて、今度はイヤホンをつけて大音量で音楽を流し始めたと言います。周りから冷たい視線が送られるも、彼女はまったく気づいていなかったのだとか。
◆イヤホンからの音漏れを指摘するも…
「意を決して『さっきからうるさいわよ、ちょっとボリュームを下げてくれない？』『みんなが迷惑しているよ』と注意しました。しかし、女子大生は首を傾げて、何もわかっていない様子。いらいらして再度大きな声で話しかけると、ようやくイヤホンを外したので、先ほどの指摘は聞こえていなかったのだと思い『大きな音が漏れているよ』と声をかけると、彼女は『チッ』と舌打ちをしていかにも嫌そうな顔をしました」
釘を刺したにもかかわらず、女子大生はイヤホンからの音漏れをそのままにしていたそう。
「何度注意しても効果がなかったので、これ以上相手にする必要はないと感じました。すると、40代くらいの男性が近づいてきて『さっきから音がうるさいんだよ！』と怒鳴り散らして。その場で女子大生のスマホを取り上げて、自ら音楽を止めようとしたのです。『さすがにそれはやり過ぎだろう』と思ったものの、あまりに突然の出来事だったので彼を止めることはできませんでした」
