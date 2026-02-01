AKB48佐藤綺星（あいり、21）が1日、都内で、ファースト写真集「天使の反射角度」発売記念会見を行った。

撮影はシンガポールとインドネシアで行い、初めて水着にも挑戦した。「カメラマンさんに『そのままでいいからね』って言われてあんまり表情を作らずにいたのも良かったかな。自分の新しい魅力を出せたかなと思います」とアピールした。

キャッチフレーズに“スマイル天使”のフレーズがあり、笑顔のイメージが強い中で、これまで見せてこなかったクールな表情も多数掲載。写真集で「表現力も上がったと思う」と自信も得た。

明日2月2日には、67枚目シングルの新曲「名残り桜」をTBS系「CDTVライブ！ライブ！」（午後7時から）で初披露する。「また明日からギアを入れて頑張らないとなって気持ちがあります」と決意を新たにした。

また「AKB48のメンバーとして、2026年1発目に写真集を発売していただけるということで、この写真集を盛り上げて、AKB48をもっと盛り上げたいです」と意気込んだ。

21年目を迎えたグループの先陣を切り、「（写真集の撮影で）表現力も上がったと思うので、劇場公演やいろんな撮影でも活用していきたいです」と今後の活動へ期待を高まらせた。