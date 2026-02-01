犬が地面のニオイを嗅ぐ理由

1.情報を収集するため

犬が地面のニオイを嗅ぐのは、情報を収集するためです。

優れた嗅覚を使って地面のニオイを嗅ぐことで、周囲の状況を読み取っています。その場所を「どんな人が通ったのか」「どんな犬がここで何をしていたのか」といった情報が得られるのです。

他犬が残していった情報からは、その犬の性別・年齢・健康状態なども把握することができるとされています。

犬がお散歩中に地面のニオイを嗅ぐということは、様々な情報を得ることで、周囲の環境を知ったり、安全を確認したりするために必要不可欠な行為なのです。

2.縄張りの確認をするため

犬が地面のニオイを嗅ぐのは、縄張りの確認をするためです。

自分が過去にマーキングをしたニオイを嗅いだり、他犬がマーキングをしたニオイを嗅いで回ったりすることがあります。

他の犬がマーキングをしたニオイを嗅ぐことで、縄張りの境界を知ることができます。また、近隣の他犬が「どのくらいの頻度でこの場所を通っているのか」ということを把握する手段でもあります。

縄張りを確認することで、この場所や環境にいる他犬に「どれくらいの攻撃性があるのか」ということや「他犬との争いごとを避けるためにはどうしたらいいか」といったことも考えているようです。

3.他の犬とコミュニケーションをするため

犬が地面のニオイを嗅ぐのは、他の犬とコミュニケーションをするためです。

他犬と直接的に接触することはなくても、地面のニオイを嗅ぐことで、間接的に会話をしているとされています。

犬の尿のニオイや体のニオイには、フェロモンや化学物質が含まれています。そのニオイを地面に残すことで、自分の存在を知らせているのです。

仲の良い犬同士であれば、「私もここを通ったよ」といったサインを残す意味もあるでしょう。犬にとっては他犬との重要なコミュニケーション手段なのです。

4.狩猟本能による探索行動

犬が地面のニオイを嗅ぐのは、狩猟本能による探索行動です。

狩猟を行っていた祖先の犬たちは、地面のニオイを嗅ぐことで、地面に残された小動物などの獲物の痕跡を辿っていたのでしょう。

現代の犬は狩猟で獲物や食べ物を得る必要性はありませんが、狩猟本能による地面のニオイを嗅ぐという行為は、犬に精神的な刺激を与えます。

探索行動は、犬の好奇心を満たすための重要な行為なのです。

5.精神的な刺激を得るため

犬が地面のニオイを嗅ぐのは、精神的な刺激を得るためです。

地面のニオイを嗅ぐことで脳を刺激し、ストレスを発散することができます。ニオイを嗅ぐことでの情報収集には、集中力と判断力を必要とするため、精神的な充足感や満足感が得られるのです。

6.学習や記憶を補助する行為

犬が地面のニオイを嗅ぐのは、学習や記憶を補助する行為です。

嗅覚を使うことで、過去の経験や場所を記憶することができます。地面のニオイを嗅ぐことで、過去の楽しかった経験や、危険や恐怖に感じた経験を思い出すのです。

そうすることで、「この先に行ってみたい」という楽しみにつながったり、「この先は危険だから避けよう」といった判断につながったりします。

犬が地面のニオイを嗅ぐときのお散歩中の注意点

お散歩中の地面には、人間の食べ物が落ちていたり、他の犬や野生動物の排泄物が落ちていたり、農薬や融雪剤が撒かれているなどすることがあります。

人間が吐き出した唾液が落ちていることもありますし、たばこがポイ捨てされていることもあります。

愛犬が誤って口に入れてしまったら…と思うと恐ろしいですよね。愛犬が地面を嗅ぐときは、危険なものが落ちていないかどうか、飼い主もよく確認しましょう。

犬にとって「嗅ぐ」ということは大切な行為です。お散歩コースの中で「ここは安全な嗅ぎスポットだぞ」という場所をひとつでも見つけておきましょう。

まとめ

犬が地面のニオイを嗅ぐ理由を6つ解説しました。

情報を収集するため 縄張りの確認をするため 他の犬とコミュニケーションをするため 狩猟本能による探索行動 精神的な刺激を得るため 学習や記憶を補助する行為

お散歩中に犬が地面のニオイを嗅ぐことには、精神的なよい刺激にもなります。制限されすぎてしまうと、逆にストレスを与えることになってしまうことがあります。

満足度を高めるためにも、ある程度の嗅ぐ行為は許可し、安全な場所を見極めるようにしましょう。