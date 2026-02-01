ちばぎんカップで柏に力負けのジェフ「完敗」「一番大事なものが欠落した」17年ぶりのJ1に挑むシーズンへ足りなかった覚悟と危機感
昨季、昇格プレーオフを劇的に制し、17年ぶりにJ1に復帰した千葉にとっては、開幕が直前に迫った半年間の「百年構想リーグ」、そしてシーズン移行し、夏から開催される「26-27シーズン」はまさに特別な戦いとなる。
だがシーズンイン直前、恒例のJ1・柏とのちばぎんカップはスコアこそ１−２の僅差であったが、厳しい内容となった。
「完敗です。以上です」
試合の振り返りを求められた小林慶行監督の短くも厳しい言葉がそのショッキングな結果を物語っていた。
指揮官が「前半は絶対に忘れちゃいけいない。（本来は）前半で０−５でゲーム終わりなので」と語ったように、０−１で折り返したが45分は柏のワンサイドゲームだった。
リカルド・ロドリゲス監督の下で昨季、J1で２位に入った柏の真骨頂は組織だったポジショニングを活かす流れるようなポゼッションで、その質を警戒しすぎた面もあり、言葉は厳しくなるが“腰が引けた戦い”になってしまったのだ。
相手のCF細谷真大らの圧力もあったのだろう、最終ラインは押し下げられ、狙っていた前からのプレスも中途半端になり、セカンドボールも奪われ、ボールを持っても柏の即時奪還の守備網にからめとられた。
キャプテンマークを巻いた郄橋壱晟も口を突く。
「準備はしてきたつもりですが、相手の上手さもあったし、僕らの甘さもあって思ったように守備ができなかった。
僕らが見せたかったのは後半の最初のプレー。それを前半から勇気を持ってやらなくちゃいけなかった。
柏さんの質が高いことは分かっていますが、僕らの気持ちの部分、甘さの部分でJ1の相手がすごく上手いんじゃないかと錯覚するようなプレーをしてしまった部分もあったと思います」
ハーフタイムで激も飛ばされたのだろう、マンマーク気味で、より最終ラインを押し上げ、強度も高めたという後半は攻撃に出る回数も増え、プレシーズンマッチ特有の多くの選手を入れ替えられる利点も活かし、フレッシュな若手メンバーの勢いで同点にも追いついた。終盤に決勝点を奪われ、敗れたが、今後の糧になるのではないか。そう思った人も多いだろう。しかし、小林監督はチームに危機感を持たせるかのように強い言葉を残す。
「普通で言えば、開幕前にこれを経験できて良かったねなどとなると思います。ただ、例えばですけど、選手に言ってきたんですが、完敗だし、最後の失点は足を滑らせたのは知っているし、もちろんそれだけじゃありません。たくさんチャンスを作られてギリギリのところで守ったシーンは数多くあった。スコアで言えば最初の失点のシュートブロックはどうだったのか。（ブロックに当たって）方向が変わって入った、その質。２失点目は最終ラインの人間が足を滑らせて。そういうところも含めてですけど、それは『開幕前で良かったね』ではない。その現象が、今、試合に出ていたら本番でも出るんですよ。もうそういう話じゃない。もう無理なんですよね。今もう始まっているので。修正できるという話じゃない。今もう出ている。
その厳しさはどうなんですかという話を、今、選手たちとしっかり共有してきました。もしかしたら皆さんの中にも、いや前半と後半は本当に変わったねという意見があるかもしれないですけど、絶対にそんなことはなくて。
今日、ルール上、ピッチにいる全員を代えられるんですよね。本番であればもちろん代えられない選手がピッチに半分いて、じゃあその状態であれだけボール回されて、恐らくもう、その選手たちは後半の最後になれば動けないと。もう柏さんはもちろんそこに強みがあるのも分かっていましたけど、昨シーズンもJ1で彼らはそういうゲームをして、後半ひっくり返しているゲームも数多くありました。
