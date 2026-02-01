「こんなお父さん最高すぎるでしょ」大谷翔平から漏れ出た“父の顔” 明かされたオフの子育て生活に反響「ほっこりパパ全開」
ファンフェスで終始にこやかな姿を見せた大谷(C)Getty Images
現地時間1月31日にドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスタ2026」に大谷翔平が出席。大勢のファンの前で軽快なトークを繰り広げた。
【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた
普段は見られない「父」としての一面をのぞかせた。球場内で催された地元局『SportsNet LA』のトークショーに佐々木朗希とともに登壇した大谷は、司会から「パパとしての生活はどうだい？」と問われ、照れくさそうにニンマリ。「日に日に成長していくので、それが毎日楽しみで。楽しかった」とオフに味わった家族との束の間のひと時を振り返った。
さらに「結婚だろうとパートナーシップだろうと、小さな人間を育てるなら、それぞれが役割を果たさないとね。野球チームと同じだよね？ あなたのパパとしての長所と短所を教えてくれ」と突っ込まれた大谷は、「えぇー(笑)」と苦笑い。そして、珍しい自己分析を展開した。
「（長所は）人よりも掲げる位置が高いところで、彼女（娘）的にはそれは楽しいかなと思います。短所はちょっとわからないですね。妻に訊いてみないと」
彼らしいジョークを交えながらの軽妙なセッションは、SNSでも話題沸騰。グラウンド上での引き締まった表情とは異なるパパとしての顔を目の当たりしたファンからは「理想のパパ力」「最強のパパ」「ほっこりパパ全開」「娘さん1歳ちょっとで、こんなお父さん最高すぎるでしょ」「等身大の父親として向き合っている姿勢がとても印象的」といったコメントが相次いだ。
会場の笑いを誘った大谷。その姿は、プライベートの充実ぶりも感じさせた。
