「こんなお父さん最高すぎるでしょ」大谷翔平から漏れ出た“父の顔”　明かされたオフの子育て生活に反響「ほっこりパパ全開」

ファンフェスで終始にこやかな姿を見せた大谷(C)Getty Images

現地時間1月31日にドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスタ2026」に大谷翔平が出席。大勢のファンの前で軽快なトークを繰り広げた。

普段は見られない「父」としての一面をのぞかせた。球場内で催された地元局『SportsNet LA』のトークショーに佐々木朗希とともに登壇した大谷は、司会から「パパとしての生活はどうだい？」と問われ、照れくさそうにニンマリ。「日に日に成長していくので、それが毎日楽しみで。楽しかった」とオフに味わった家族との束の間のひと時を振り返った。

さらに「結婚だろうとパートナーシップだろうと、小さな人間を育てるなら、それぞれが役割を果たさないとね。野球チームと同じだよね？ あなたのパパとしての長所と短所を教えてくれ」と突っ込まれた大谷は、「えぇー(笑)」と苦笑い。そして、珍しい自己分析を展開した。

「（長所は）人よりも掲げる位置が高いところで、彼女（娘）的にはそれは楽しいかなと思います。短所はちょっとわからないですね。妻に訊いてみないと」