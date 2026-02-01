タレントの稲村亜美さんが自身のインスタグラムを更新。オーストラリア・シドニーの人気エリア「サリーヒルズ」を訪れた様子を公開しました。



【写真を見る】【 稲村亜美 】 シドニーの人気エリア「サリーヒルズ」を満喫 おしゃれなカフェや路面電車、騎馬警察との遭遇も報告





稲村さんは「SurryHillsおしゃれでカフェも楽しかった #AU」とコメントを添え、シドニー滞在を楽しむ様子を複数の写真と共に投稿しました。







投稿された写真からは、サリーヒルズの特徴的な風景が伝わってきます。赤色の路面電車が走る街並みや、黄色い建物と青空のコントラストが印象的です。また、街中では騎馬警察が馬に乗って横断歩道を渡る海外ならではの光景も撮影されていました。







サリーヒルズはシドニーの中でも特に人気のあるおしゃれなエリアとして知られています。稲村さんは「THE STANDARD STORE」という赤と白の特徴的なデザインの店舗でも撮影していました。







カフェでの食事も楽しんだ様子で、ショーケースに並ぶラズベリーをたっぷり乗せたタルトや焼き菓子などのデザートを堪能している写真も投稿されています。







稲村さんは店内でスイーツを前に穏やかな表情で写真に収まっているほか、友人と一緒に自撮りをする様子も公開されており、オーストラリア旅行を満喫している様子がうかがえます。







この投稿に「オーストラリア 満喫してますね タルト 美味しそう」「オーストラリアって色々楽しそうダネ」「相変わらずスタイル抜群で凄く綺麗」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】