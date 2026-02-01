森と同じ背番号「10」を継承

西武の1軍キャンプが1日、宮崎でスタートした。ドラフト1位ルーキーの小島大河捕手はいきなりの“柵越え”を披露。重なる大打者と瓜二つのフォームにファンも興奮している。

快音を響かせた。背番号「10」は打撃ケージに入ると、力強いスイングで白球をかっ飛ばした。打った瞬間に確信する打球はスタンドまで届くと、実況も思わず唸っていた。

何よりファンが注目したのはそのフォームだ。高いバット位置から振り出し、右足をくっと上げる豪快なスイング。西武時代に首位打者とMVPを獲得した森友哉捕手（現オリックス）を彷彿とさせる。ファンも「ほぼフォームが森友哉」「小島大河の打ち方めちゃくちゃ良くないか」「小島は森みたいになってくれ」と“類似性”を指摘する。

明大では強打の捕手として活躍した小島は、自ら憧れの選手に森を挙げる。そして同じ背番号を継承した。“強打の大型捕手”として熱い期待を寄せられ、「小島大河えぐい」「マジで期待できるバッティングやな」「惚れ惚れするバッティング」「おおおお」「1年目からやってくれそ」「早速打ってる」などと、初日からワクワクを提供している。（Full-Count編集部）