FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、念願の東京ドーム公演前に心境つづる「その景色を見るまで絶対に進み続けると決めてた」
【モデルプレス＝2026/02/01】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が2月1日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。東京ドーム公演を前に心境をつづった。
【写真】ふるっぱーメンバー「身長差が尊い」お揃いパーカー着た弟との2ショット
同日、グループとして念願だった初の東京ドーム単独公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」を開催するFRUITS ZIPPER。夢の舞台を前に鎮西は「世の中にFRUITS ZIPPERが発表された日に、目を閉じて、なんか今後の人生のヒント降りてこないかなあ〜ってイメージをしたことがあって。そしたらとんでもなく大きなステージで、私たちが歌って踊ってた。だからその景色を見るまで絶対に進み続けると決めてた。なんとなくそれって今日なのかなあって」と現在の思いを明かした。
また「あの時のあれは、いつの映像なんだろうって、大きな夢を叶える度に思っていたけど、やっとその日が来たのかなあ」と感慨深げにつづった鎮西。「とても嬉しくて少し寂しくも、『東京ドームに立つ』という夢を今日叶えます。みんなのおかげでここまで走り続けることができました」とファンへの感謝を記し、「本当にありがとう。これからも、一緒に居てね 今日という伝説の日を楽しもうねー！」と呼びかけた。
この投稿にファンからは「いよいよだね！」「すでに感動」「見届けられることが本当に嬉しい」「素敵な1日にしようね」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ふるっぱーメンバー「身長差が尊い」お揃いパーカー着た弟との2ショット
◆鎮西寿々歌、東京D公演前に心境つづる
同日、グループとして念願だった初の東京ドーム単独公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」を開催するFRUITS ZIPPER。夢の舞台を前に鎮西は「世の中にFRUITS ZIPPERが発表された日に、目を閉じて、なんか今後の人生のヒント降りてこないかなあ〜ってイメージをしたことがあって。そしたらとんでもなく大きなステージで、私たちが歌って踊ってた。だからその景色を見るまで絶対に進み続けると決めてた。なんとなくそれって今日なのかなあって」と現在の思いを明かした。
◆鎮西寿々歌の投稿に反響
この投稿にファンからは「いよいよだね！」「すでに感動」「見届けられることが本当に嬉しい」「素敵な1日にしようね」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】