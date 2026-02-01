超短期決戦となった2月8日投開票の総選挙。「政策の大転換」への信を問うとする高市早苗・首相は、解散前の高い支持率を選挙結果に結びつけることはできるのか。連立を離脱した公明党支持者の動向が結果を左右すると見込まれる、首都・東京の最新情勢を選挙区ごとに徹底分析。東京1区から10区までを紹介する。

【表画像】2・8総選挙／東京都の注目選挙区「候補者と最新当落予測」リストを見る

カギを握る「公明党票」の行方

今回の総選挙のカギを握るのは選挙区ごとに1万〜3万票あるとされる「公明党票」の行方だ。

通算すれば四半世紀近く続いた自公連立政権時代は、自公の選挙協力によって公明党票が多くの小選挙区で自民党候補に上乗せされ、当選に大きく寄与してきた。

しかし、公明党の連立離脱で自公の選挙協力が解消され、さらに解散直前に公明党が立憲民主党と「中道改革連合」（中道）を結成したことで選挙の枠組みと状況がこれまでの選挙とは大きく変わった。その公明党前職は中道に合流後、小選挙区には候補を立てずに全候補が比例代表に回った。中道の小選挙区候補は立憲民主党出身候補と新人ばかりだ。

これまで自民を支えてきた公明党票がどのくらい自民候補に残るのか。これまで対立してきた立憲民主党出身の中道の候補に流れるのか、あるいは無党派層になっていくのか。それによって小選挙区の情勢は左右される。

その影響がとくに大きいのが自民、中道の対決を軸に、多くの政党が候補を立てた東京の30小選挙区だ。

では、東京の各選挙区に「公明党票」はどのくらいあるのか。

前回総選挙（2024年10月。投票率53.85％）の結果から、公明党の比例東京ブロックの得票を選挙区別に集計し、それぞれの選挙区に公明党票（比例代表票）がどのくらいあるかを分析した。それを見ると最も多い東京24区（八王子市）の3万1000票から、東京2区（中央区、台東区）の約1万1000票まで選挙区によってバラツキが大きく、公明党票の影響が大きい選挙区はどこかがわかりやすい。

そうした公明党票の動向を加味しながら、選挙情勢分析に定評がある政治ジャーナリスト・野上忠興氏に東京の各選挙区の最新情勢を分析してもらった。今回は1区から10区までを紹介する。

現職閣僚が落選危機か

全国の1区の象徴でもある東京1区は中道前職で衆院副議長を務めたベテラン、海江田万里氏と前回僅差で敗れた自民元職の山田美樹氏が当選を争う展開。大接戦だが、高市効果で山田氏が返り咲きのチャンスか。候補7人が乱立する2区は中道が候補を見送っており、自民前職の辻清人氏が優勢な戦い。

注目は3区だ。自民の石原宏高・環境相は過去の選挙で公明党の選挙協力に頼っていた面が大きいだけに連立解消は痛手、そのうえ新たに自民と連立を組んだ元職・石崎徹氏とも戦うことになった与党対決選挙区でもある。石原氏は大苦戦中で高市内閣の現職閣僚の落選危機だ。

4区は公明党票が多い選挙区だが、中道が候補擁立を見送ったため自民前職の平将明氏が無難な戦い。5区は中道・手塚仁雄氏、6区も中道・落合貴之氏と世田谷の2選挙区はいずれも中道前職が優勢の戦いだ。

7区は前回総選挙で参院から鞍替えしながら裏金批判を浴びて落選した自民・丸川珠代氏が雪辱を狙うが、裏金批判は拭えていない。前職の中道・松尾明弘氏が優勢で丸川氏が当選するにはよほどの巻き返しが必要なようだ。

大乱戦となった8区。前回総選挙で約2万票を得た維新は今回は候補擁立を見送り、自民・門寛子氏を推薦して自維協力で中道の前職・吉田晴美氏に挑む。立憲の代表選にも出馬して知名度で勝る吉田氏がややリード。

9区では自民が地元の有権者にメロンやカニを配るなど公選法違反で公民権停止となり、2024年に解除された菅原一秀氏を公認、維新も菅原氏に推薦を出した。前回落選した菅原氏には2回目の「みそぎ選挙」となるが、中道の前職・山岸一生氏が優勢。10区の自民と中道の"鈴木対決"は中道の鈴木庸介氏がわずかにリードだが、予断を許さない情勢。

関連記事『《2・8総選挙「首都決戦」の行方／東京30選挙区の最新当落予測》自民優勢とされるなかでも「現職閣僚」「旧安倍派大幹部」に落選危機 自民か中道か、カギを握る公明党票の動向』では、東京の30小選挙区の候補者一覧を掲載。最新情勢を元にそれぞれの当落予測や分析・評価を行なっている。