◇NBA ブルズ 125-118 ヒート(日本時間1日、カセヤ・センター)

NBA・ブルズの河村勇輝選手が今季初出場し、驚きのプレーを見せました。

河村勇輝選手は第1クオータ残り2分、8点リードの場面でコートイン。第2クオーターには絶妙なパスでアシストすると、残り8分40秒には正面から3ポイントシュートを決め今季初得点をマークしました。

一旦ベンチに戻った河村選手は第4クオーターに再び投入。今度は右コーナーから3ポイントを決めると、この日一番スタンドが沸いたのは河村選手のディフェンスでした。

残り約6分30秒に相手のスローインをしつこくマークすると、ヒートのカスパラス・ヤクチョニス選手と激しいボールの奪い合いとなり、ジャンプボールになります。

身長173センチの河村選手と196センチのヤクチョニス選手の対戦となると現地実況も「カモンユウキ」「こんなのありえない」と大興奮。すると河村選手は相手より先にボールに触れ、マイボールに。実況は「彼がチップに勝った！」とさらに興奮した様子で叫びました。

この驚きのプレーにNBAは公式SNSに動画を投稿、「河村勇輝がジャンプボールを制す」とたたえました。

河村選手はこの日11分01秒の出場で6得点2アシスト3リバウンド2スティールをマークし、チームの勝利に貢献しました。