内田恭子、13歳次男と“顔寄せ”親子2ショット「かわいい親子」「とっても素敵」
2児の母でフリーアナウンサーの内田恭子（49）が1月31日、自身のインスタグラムを更新。次男（13）との親子ショットを公開した。
【写真】「かわいい親子」13歳次男との“顔寄せ”2ショットを披露した内田恭子
内田は「Grabbing a coffee with my son.」とつづり、次男とくっついて顔を寄せ合う2ショットをアップ。「久しぶりに部活のない週末。にも関わらず、友達とラグビーをしに行ってしまった次男。帰ってきたところをようやく捕まえて、お散歩がてらのコーヒー。寒くて鼻赤いね、私！」と穏やかな親子の時間を伝えた。
ほほ笑ましい2ショットに「かわいい親子」「とっても素敵ですね」などのコメントが寄せられている。
内田は2006年7月に結婚。10年4月に第1子男児、13年1月に第2子男児を出産している。
