¡¡¾¯Ç¯Ââ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¶Ó¿¥°ìÀ¶(60)¤¬à¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸¶Â§¡¢¸½¾ì¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢°ì¿Í¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¼«»£¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É°Õ³°¤ÊÉñÂæÎ¢¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÀ¤Âå¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼êÄ¢·¿¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë»£±Æ¤Ë¡Ö¥â¥¿¤Ä¤¯¡×¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤ä¤¿¤Ð¤³¡¢¤½¤·¤ÆÂµ¸ý¤«¤éÏÓ»þ·×¤òÇÁ¤«¤»¡Ö¼ê¡×¤¬Âç¤¤¯¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤ÏÃ¤È¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¼Ì¿¿¡¢½µÌÀ¤±¤«¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤«¤Ä¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¤À¤±¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡¼!¥Ë¥Ã¥¤Î¼ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¼Ì¤·¤Ç¸«¤¿¤Î½é¤á¤Æ¤Ç¤¹!!¡×¡Ö¤¢¤éÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö»×¤ï¤º¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¤·¤¿¤¯¡Ä¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡Á¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡Á¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤¢¤Î¡Á°®¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¡Ö¥Ë¥Ã¥¤µ¤ó¤Î¤ª±ìÁð¡Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ä²¿µ¤¤Ê¤¯ÃÖ¤¤¤¿¼ê¡ÄÂµ¤«¤éÇÁ¤¯ÏÓ»þ·×¡Ä¤½¤³¤Ë¥Ë¥Ã¥¤µ¤ó¤¬µï¤ë¼Â´¶¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ»äÃ£ÁÛ¤¤¤Ê¤Î¡Á¥Ã!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£