¡¡¢¡ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê1Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¹âºê»³¡¦¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´Á°¡Á¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢42¡¦195¥¥í¡Ë¡á¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¤ÏÀ²¤ì¡¢µ¤²¹10ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ44¡ó¡¢ËÌËÌÀ¾¤ÎÉ÷2¡¦7¥á¡¼¥È¥ë
¡¡¥²¥¿¥Á¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥ì¥·¥ã¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤¬2»þ´Ö6Ê¬50ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤ÏµÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ç2»þ´Ö6Ê¬59ÉÃ¤Î2°Ì¡£3°Ì¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤Ê¤É¤È¹ç¤ï¤»¤Æ·×6¿Í¤¬ÍèÇ¯¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜÎ¦Ï¢¡¦¹â²¬¼÷À®¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤¬¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥ì¡¼¥¹¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡33¥¥í¤¹¤®¤Ë¥Þ¥¹¥ì¥·¥ã¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤Ï37¥¥í¤¹¤®¤«¤éµÈÅÄ¤È¹õÅÄ¤Ë¤è¤ëÀÄ³ØÂç¤ÎOB¡¢¸½Ìò¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹õÅÄ¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï40¥¥í¤¹¤®¤Îµë¿å¤ÇµÈÅÄ¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£ÀèÇÚ¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ïº£½©¤ÎÌ¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤È¡¢ÍèÇ¯³«ºÅÍ½Äê¤Î2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë¡£MGC¤Ï2»þ´Ö6Ê¬30ÉÃ°ÊÆâ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ì¤Ð½ç°Ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆüËÜ¿Í6°Ì°ÊÆâ¤Ç2»þ´Ö9Ê¬°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëºÇÂç6ÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤ê¡¢½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï·×16¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â²¬SD¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬50¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤¯¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤½¤¦¡£2»þ´Ö8Ê¬Âæ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤âMGC¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÆüËÜ¿Í7°Ì¡ÊÁ´ÂÎ9°Ì¡Ë¤ÎÊ¹Ã«¸¿Í¡Ê¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¡Ë¤Ï2»þ´Ö8Ê¬17ÉÃ¤Ç¡¢Æ±8°Ì¡ÊÁ´ÂÎ10°Ì¡Ë¤ÎÇòÀîÍÛÂç¡ÊÃæÂç¡Ë¤â2»þ´Ö8Ê¬48ÉÃ¡£¥¿¥¤¥à¾å¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ç°Ì¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸¤¬2¿Í¡¢MGC¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°ìÊý¡¢33ºÐ¤Î°æ¾åÂç¿Î¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë¤â3Âç²ñÏ¢Â³¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¹â²¬SD¤Ï¡Ö³ØÀ¸¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬°ì½ï¤Ë¾¡Éé¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤âÌ´¤ò»ý¤Æ¤ë¡£MGC¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬Æ©ÌÀÀ¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ØÀ¸¤Ç¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤â°ì¤Ä¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¢µÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¡2»þ´Ö6Ê¬59ÉÃ
¡¡£¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¡¡2»þ´Ö7Ê¬3ÉÃ
¡¡¤Ê¡Ã«ñ¥ÂÀ¡Ê¹õºêÇÅËá¡Ë2»þ´Ö7Ê¬11ÉÃ
¡¡¥°æ¾åÂç¿Î¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë2»þ´Ö7Ê¬36ÉÃ
¡¡¦¸Å²ì½ß»ç¡Ê°ÂÀîÅÅµ¡¡Ë2»þ´Ö7Ê¬46ÉÃ
¡¡§Î¯ÃÓ°ìÂÀ¡ÊÃæÂç¡Ë¡¡¡¡2»þ´Ö7Ê¬59ÉÃ