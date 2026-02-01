巨人は１日、宮崎キャンプをスタートした。

キャンプ地の宮崎県総合運動公園内にある武道館では「長嶋茂雄追悼展示」を開催中で、阿部監督が足を運んで見学した。

昨年８９歳で亡くなったミスタープロ野球の功績が新聞記事や写真、動画、展示品などで紹介されている。

「やっぱりすごいなと思った。ずっと語り継がれる方なのは間違いありませんので。先日ね（長嶋さんの娘の）三奈さんのご厚意で遺品をいっぱいもらってきました。スーツとかいっぱいね、好きなだけ持って帰ってくれって言われたんですけど。形見として大切に使わせてもらおうかなと思います。いろいろもらっちゃったのでね。本当いいのかなと思いながら」と秘話を披露。

今年も長嶋さんが愛した宮崎でキャンプを行い、２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一を目指す。「いつもね、病院から来てくださった時も『勝つんだ』『とにかく勝つんだ』っていうのはね。勝ちに対する執念とか、そういうのはすごくずーっと毎回来るたびに言っていただいたので。そういう執念は必要だと思いました」と決意を新たにした。