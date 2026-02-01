橋本愛が、レディー・ガガの東京ドーム公演『Lady Gaga: The MAYHEM Ball』を鑑賞したことを自身のInstagramにて報告している。

橋本は「ライブ、本当に最高だった。」「音楽はもちろん、世界の痛みについて、安全を脅かされている人々についての思いを直接聞けて、本当に胸が震えた。私たちは共にあるということを感じられて、すごく安心した。勇気を持って声を上げてくれて、本当にありがとう。」とライブに感銘したことを綴り、東京ドームのゲート近くにあるモニターをバックにした姿や場内アリーナ席で撮影したショットを投稿。襟元のレースに、ヘッドドレス、リムレスメガネといったクラシカルな装いが印象的だ。

コメント欄には「センスが本当に大好き」「可愛いすぎて天使ですか？」などの声が寄せられている。

また、音楽好きでも知られている橋本は、昨夏に開催された『SUMMER SONIC 2025』TOKYOを楽しむ姿もInstagramにアップし、アリシア・キーズをはじめとする海外アーティストを観たことをポストしていた。

（文=リアルサウンド編集部）