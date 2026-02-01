「まだプロでなかったことに驚きだ」アジア杯決勝で衝撃２発の20歳MF、J１クラブ加入内定に海外驚愕！「この大学生に注目せざるを得ない」「あと２年も…」
サウジアラビアで開催されていたU-23アジアカップの決勝で、U-23日本代表は中国に４−０で大勝。連覇を達成した。
その試合で圧巻のミドルシュートを２本叩き込んだ法政大のMF小倉幸成は１月30日、2027-28シーズン（2028年１月）からJ１のファジアーノ岡山へ加入することが発表された。
鹿島アントラーズのアカデミーが輩出した20歳の、J１クラブ加入内定のニュースは、複数の中国メディアでも報道された。U-23アジアカップ、とりわけ中国戦の活躍がそれだけ際立っていたという証左だろう。
記事のコメント欄には、次のようなコメントが寄せられた。
「なぜすぐにプロにならないんだ？」
「この大学生に注目せざるを得ない」
「この選手は本当に強かった」
「よくやった！」
「この選手がまだプロでなかったことに驚きだ」
「Jリーグでプレーできるようになるまであと２年もかかるのか？」
「本当に良いプレーをしていた」
若武者の進路決定が国外でも反響をよんだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】小倉幸成がU-23アジア杯決勝で決めた圧巻のミドル２発
