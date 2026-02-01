SUPER EIGHTの大倉忠義（40）が1日、都内であす2日に発売となる初の著書「アイドル経営者」（講談社）の発売記念会見を行った。本作は、アイドルと経営者、二つの視点から見たコミュニケーションや次世代育成の術などをつづった一冊となっている。

コンプライアンスが厳しくなっていく社会において、経営者、そして後輩と接する立場としての意識を聞かれると「自分の時代はパワハラにあふれていた」と苦笑い。「僕はパワハラだと思わず、厳しい指導だなと思っていた」と振り返るも「やっぱり（相手が）嫌な思いや傷つくとかはないように」と心がけている。「怒る」ことも、「感情が出てきて受け取り方も厳しくなる」と考え「この人、すごく冷静に言ってるけど多分怒ってるんだろうな」と受け取ってもらえるような伝え方を意識しているようだ。

一方、本当に伝えたいことを伝える必要性も大事にしており、「その人にとって若干厳しい言葉になっても、気持ちがあるからなんだと思ってもらえるように頑張っている」と、試行錯誤しながらも愛をもって接していることをのぞかせた。