ドジャースの大谷翔平選手が日本時間1日、WBCでの自身の登板について言及。その後ロバーツ監督も登板について触れ、両者違うコメントとなりました。

山本由伸投手と共に、2大会連続でのWBC出場となる大谷選手。前回大会では、1次ラウンド初戦の中国戦、準々決勝のイタリア戦で投打二刀流で先発登板。決勝では9回にクローザーで胴上げ投手となっていました。

今大会も起用法について注目される中、大谷選手は自身の登板可能性について「WBCは投げるかはちょっとまだわからない」とし、「最後の最後まで調整次第というか、体の状態を見てそうなるんじゃないかなとは思うので。ただ出ることは決まっているので、DHとしてはまず準備したいなと思っています」と今後の様子を見て判断するとしました。

実際に「ブルペンは3、4回くらい入りました」と明かし、「球速はまだそんなに、マックスまでは上げてないですけど、ある程度の球種を投げながら30球ぐらいですかね」と調整を進めているといいます。

登板可否の判断について「去年復帰したばかりの状態で今年1年間投げるにあたって、その時期に、数はわからないにしろ、投げるのがどうなのかというところも含めて、状態云々じゃないところも含めての話になってくるのかなとは思っているので、そこはまた球団とコミュニケーションとって」とコメント。

「まずはスムーズに出場することができてるという状態は、僕にとってプラスなので、そこはいいことじゃないかなと思います」とし、「手術なく次のシーズンに向けてスタートする準備としては、通常通りのペースなのかなとは思っています」と話しました。

その約1時間後今度はロバーツ監督が取材に応じ、大谷選手の登板について「彼はWBCでは投げない。（それは）彼の判断だった」と登板しないことを明言しました。