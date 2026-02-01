マットレスでくつろぐお父さんの足元で、狙いを定める子猫。その視線の先にあったのは…？襲いかかったまさかのものに、思わず笑ってしまうと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で71.6万再生を突破し、「見て思わずえ～って声が出ちゃいましたw」「2度見して理解できた（笑）」といった声があがりました。

【動画：お父さんの足元で『狙いを定める子猫』→次の瞬間……まさかの光景】

お腹が真っ白なルナちゃん

TikTokアカウント「@runaruna8403」に投稿されたのは、長毛白黒ハチワレの「ルナ」ちゃんが、獲物に襲いかかる瞬間をとらえた動画です。

ふわふわで真っ白なお腹の毛が魅力的なルナちゃんは、あまり喋らないそうですが、飼い主さんが夜勤から帰ってくると、玄関までお迎えに来てくれる可愛らしい一面を持つ猫ちゃん。

何かを狙っています

そんなルナちゃんがまだ子猫だったある日、 お父さんはマットレスの上でくつろぎながら、足を伸ばしていたそう。するとその足元で、ルナちゃんがお父さんの足元を見つめ、何やら狙いを定めていたのだとか。

小さく頭を揺らしながら、タイミングをうかがっているようなルナちゃんに気付いたお父さんは、足の先をそっと動かしてみたといいます。すると、ルナちゃんは一点を見つめたままぴくりと反応し、ゆっくりとミーアキャットのように上半身を伸ばして後ろ足で立ち上がると、そのまま勢いよく獲物に襲いかかったのだとか。

そっち！？

しかし、着地したのはお父さんの足先ではなく、その少し手前の床の上。実はルナちゃんが狙っていたのは、足そのものではなく、床に映った足先の影だったのだとか。

飼い主さん宅にはルナちゃんの他に1匹の猫ちゃんがいるそうですが、こうして影を狙うのはルナちゃんだけだったといいます。飼い主さんも、最初は何をしているのか分からなかったというルナちゃんのまさかの狙いに、思わずクスッと笑ってしまいます。

ルナちゃんのまさかの行動に、「影狙ってたのかwww」「ガブっといくのかと思ったら足じゃなくて影見てたのかw」「足かと思ってたら影かぁwwwww」「一生見れますw♡」「そっちかいなwwwwww」「スカしとるやんwwwて爆笑してたらまさかの影www」「そっちかい笑笑 めちゃめちゃにやけた笑」「思わず、そっちかーい！って声出ましたw」「んふっ！？って声出てしまった」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@runaruna8403」では、子猫時代の勢いよくおやつを食べる姿や、成長したルナちゃんが真剣に遊ぶ様子など、見ているだけ癒される日常の姿をおさめた動画が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@runaruna8403」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。